المحطة المناخية بتالا غيلاف (تيزي وزو): إعادة فتح فندق "الأرز"

تيزي وزو - أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الخميس على تدشين وإعادة فتح فندق "الأرز" المغلق منذ عام 1995 بالمحطة المناخية لتالا غيلاف، ببلدية بوغني، جنوب غرب تيزي وزو.

وأكد الوزير بالمناسبة أن إعادة فتح هذا الفندق الجبلي - الذي تعرض لعملية نهب و اعتداء نفذها إرهابيون عام 1995 -، سيساهم في "إعادة بعث السياحة الجبلية بهذه المنطقة" التي كانت في السابق وجهة مفضلة لعدد كبير من السياح المحليين و الأجانب، الذين كانوا يتوافدون إليها للاستمتاع بغابات الأرز المحيطة بها صيفا وبمنحدرات التزحلق خلال الشتاء.

وأشار السيد ديدوش إلى استفادة هذه المؤسسة الفندقية، وهي إحدى المنشآت المشكلة للمحطة المناخية لتالا غيلاف بطاقة استقبال تقدر ب 220 سريرا، من أشغال إعادة تأهيل و عصرنة "وفق المعايير الدولية في المجال". فيما "ينتظر أن تساهم عملية دخوله حيز الاستغلال المرتقبة عما قريب في خلق أزيد من 100 منصب شغل"، وفق الوزير.

وتقع محطة تالا غيلاف على علو 1500 متر بالجهة الشمالية لسلسلة جبال جرجرة، وتطل على غابات غاية في الجمال و السحر من أشجار الأرز والبلوط و الكستناء.

وتتشكل هذه المحطة من فندق الأرز (220 سرير) وفندق القرية (258 سرير) ومركز حيوي (105 سرير) ومطعم على علو أكثر من 1650 م، حسب التوضيحات المقدمة للوزير بعين المكان.

كما أشرف وزير السياحة بنفس الدائرة (بوغني) و ببلدية بونوح تحديدا، على وضع حجر الأساس لأشغال تهيئة منطقة التوسع السياحي الجبلي "تيزي أوجعبوب" الممتدة على مساحة 118 هكتار.

ومن المرتقب أن تحتضن منطقة التوسع هذه، 10 مؤسسات فندقية وسياحية (فنادق وإقامات و قرى سياحية) فضلا عن مركز للياقة البدنية ومحطة للتزحلق تقدر طاقتها الإجمالية ب 1250 سرير، على أن تساهم في خلق 625 منصب عمل لدى وضعها حيز الخدمة، وفقا للبطاقة التقنية للمشروع.

ولفت الوزير لمساهمة هذين المشروعين في رفع طاقة الاستقبال بولاية تيزي وزو بالإضافة إلى بعث السياحة الجبلية، مذكرا بجهود قطاعه الرامية ل"تطوير مختلف روافد النشاط السياحي".