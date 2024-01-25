Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التأكيد على ضرورة استغلال المواهب والمؤهلات الوطنية لإعداد تصور جديد لمدينة عصرية ومحافظة على هويتها"

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 18:35     الفئـة : جهـوي
التأكيد على ضرورة استغلال المواهب والمؤهلات الوطنية لإعداد تصور جديد لمدينة عصرية ومحافظة على هويتها&quot;

عنابة ـ أكد مشاركون في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للبناء والتهيئة " باتيماكس" اليوم الخميس بعنابة على ضرورة "استغلال المواهب الجزائرية في مجال الهندسة المعمارية والمؤهلات الوطنية الطبيعية و الموروث الحضاري من أجل إعداد تصور جديد للمدينة الجزائرية تكون عصرية بأبعاد بيئية ومحافظة على هويتها وامتدادها الحضاري".

و أبرز المشاركون خلال أشغال الجلسات العلمية التي انتظمت في إطار هدا الصالون "دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تسليط الضوء على  مهارات وعبقرية المهندسين المعماريين في استغلال التكنولوجيا من أجل إعداد تصاميم تمزج بين البعد الفني للتراث والرصيد الثقافي للمجتمع ومتطلبات الحياة العصرية لإنجاز مدينة عصرية ومتناسقة".

وأوضح في هذا الإطار المهندس المعماري، شفيق قاسمي، صاحب شركة "شفيق ستوديو" للهندسة المعمارية والتصاميم بباريس (فرنسا) بأن "المدينة الجزائرية غنية بالمعطيات المعمارية الضرورية لإنجاز مدينة عصرية متناسقة ومحافظة على شخصيتها وهويتها".

إقرأ أيضا:    عنابة: افتتاح الصالون الدولي للبناء والتهيئة "باتيماكس"

و أضاف ذات المتحدث بأن "المعطيات الطوبوغرافية والفضاءات المستغلة والشاغرة إضافة إلى البعد الثقافي والحضاري للمجتمع الجزائري المترسخ من خلال العادات والتقاليد و أنماط البناء والتعمير وكذا المؤهلات الطبيعية الغنية والمتنوعة بالجزائر تمثل معطيات ثمينة يتوجب على المعماريين استغلالها لتدارك النقائص وبناء مدينة محافظة على مرجعيتها ومواكبة لعصرها" .

من جهته تطرق الخبير المعماري، آكلي عمروش إلى "التطور الحاصل على مستوى جودة مواد البناء الجزائرية"، مبرزا أهمية استغلال التكنولوجيات الرقمية ومواد البناء المبتكرة للتحكم في تكاليف الإنجاز بقطاع البناء .

كما اعتبر أن الابتكار في مجال البناء والتهيئة لا يرتكز على التكنولوجيات الحديثة ومواد البناء فحسب وإنما يتطلب ـ كما أشار إليه ـ مساهمة إيجابية من قبل المواطنين من أجل تحسين إطار الحياة.

ويشهد الصالون الدولي للبناء والتهيئة " باتيماكس" الذي ينظم في طبعته الجديدة تحت شعار " ابتكار حلول بناءة لمبنى أكثر دواما" مشاركة 80 عارضا يمثلون مؤسسات بقطاع البناء والتهيئة ومكاتب دراسات ومؤسسات مختصة في إنتاج مواد البناء من الجزائر وتركيا والصين وسوريا.

وينظم هذا الصالون من طرف شركة "إلافن إيفنت" بفندق شيراطون بعنابة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين و سيدوم خمسة أيام.

آخر تعديل على الخميس, 25 جانفي 2024 18:55
كلـمات مفتـاحيــة :
التأكيد على ضرورة استغلال المواهب والمؤهلات الوطنية لإعداد تصور جديد لمدينة عصرية ومحافظة على هويتها"
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 18:35     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.25

طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية المدية

24.01.25

تيارت: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لقصر الشلالة

24.01.25

المنظمات النقابية مدعوة لاستلام بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية "تمثيلية"

24.01.25

المحطة المناخية بتالا غيلاف (تيزي وزو): إعادة فتح فندق "الأرز"

24.01.25

القروض العقارية في إطار الصيرفة الإسلامية سيكون لها نفس امتيازات التمويلات التقليدية

24.01.25

الجزائر تمنح هبة من الأسمدة المخصبة لكينيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك