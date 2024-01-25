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الأغواط: القاعدة الجوية تفتح أبوابها للجمهور

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 16:05     الفئـة : جهـوي

الأغواط - إنطلقت اليوم الخميس تظاهرة "أبواب مفتوحة" على القوات الجوية التي تنظم بالقاعدة الجوية الشهيد زلوف عمر المدعو "سليم" بالأغواط بالناحية العسكرية الرابعة.

وتندرج هذه التظاهرة الإعلامية التي تنظمها قيادة القوات الجوية في إطار تنفيذ مخطط الإتصال للجيش الوطني الشعبي (تمرين 2023-2024) والمصادق عليه من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, حسبما أوضح قائد الجو بالناحية العسكرية الرابعة اللواء سيد علي سنوساوي لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة نيابة عن قائد القوات الجوية.

وأوضح في كلمته الإفتتاحية أن "الأبواب المفتوحة تهدف إلى تقوية الرابطة  جيش-أمة, من خلال تجسيد إتصال جواري فعال، يرتكز على تعزيز الترابط بين مجتمعنا المدني وجيشه و كذا تمكين الجمهور الزائر من الإطلاع عن كثب على إنجازات القوات الجوية، التي تعد من أهم تشكيلات الجيش الوطني الشعبي للتعرف على مهامها، ومكوناتها وتجهيزاتها وأهم المهام الموكلة إليها".

كما تسمح هذه التظاهرة الإعلامية ب"التعرف أيضا على التطور الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي عامة، والقوات الجوية خاصة وكذا المستوى العالي والإحترافية الذي تتمتع به إطارات القوات الجوية'', يضيف اللواء سنوساوي.

ويشكل هذا الحدث الإعلامي أيضا فرصة للزوار خاصة فئة الشباب الراغبين في الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي والقوات الجوية على وجه الخصوص، من خلال الإطلاع على المسار المهني العسكري وتخصصات الطيران.

تجدر الإشارة أن الأبواب المفتوحة حول القاعدة الجوية الشهيد زلوف عمر المدعو "سليم" بالأغواط تتواصل إلى غاية يوم السبت القادم ، حسب المنظمين .

كلـمات مفتـاحيــة :
الأغواط: القاعدة الجوية تفتح أبوابها للجمهور
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 16:05     الفئـة : جهـوي   شارك

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