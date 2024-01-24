عنابة: افتتاح الصالون الدولي للبناء والتهيئة "باتيماكس"

عنابة ـ افتتحت ظهر اليوم الأربعاء بعنابة فعاليات الصالون الدولي للبناء والتهيئة "باتيماكس" بمشاركة 80 عارضا يمثلون مؤسسات بقطاع البناء ومرقين عقاريين ومنتجين لمختلف مواد البناء من الجزائر والصين وسوريا وتركيا.

ويهدف هذا الصالون الذي ينظم في طبعته الثالثة تحت شعار "ابتكار حلول بناءة لمبنى مستدام وناجع" إلى التعريف بالاتجاهات الحديثة في البناء والتقنيات المبتكرة المستغلة من أجل بناء مستدام وأكثر دواما, كما أوضح لوأج المشرف على تنظيم هده التظاهرة, نذير فيلالي.

كما يمثل الصالون فرصة لعرض والتعريف بالمنتج الوطني والحلول المبتكرة المعروضة بالسوق لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي, كما أضاف ذات المتحدث, موضحا بأن التحديات التي يواجهها قطاع البناء تفرض التوفيق بين الجانب الاقتصادي لهذا النشاط ومقاييس الجودة وجمال العمران إضافة إلى احترام القواعد البيئية.

ولدى إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة بحضور ممثلين عن سفارات دول السنغال وزيمبابوي وتنزانيا بالجزائر, أبرز رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، عبد القادر جلاوي، أهمية قطاع البناء في تحريك التنمية الاقتصادية واستحداث الثروة ومناصب الشغل, مشيرا إلى أن تطور هذا المجال الحيوي يتطلب معالجة الإشكاليات التي تواجهه وعلى وجه الخصوص مشكل العقار والموارد المالية إضافة إلى ضرورة التكفل بالتحديات البيئية واستغلال الطاقات المتجددة وإدارة النفايات ومواجهة أخطار الفيضانات.

وأضاف السيد جلاوي بأن الجهود التي تبذلها السلطات لاسترجاع العقار غير المستغل قصد بعث مشاريع مهيكلة سيمكن من عرض في إطار القانون الجديد للاستثمار مساحات عقارية هامة لتجسيد مثل هذه المشاريع بتصاميم تحمل قيمة مضافة للنمط المعماري للمدن.

كما أفاد من جهة أخرى بأن تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعرف بآخر الاتجاهات والتقنيات المستعملة في مجال البناء من شأنه تشجيع مختلف الفاعلين الناشطين بمجالي البناء والتهيئة على مسايرة الاتجاهات الحديثة في المجالين والسعي من أجل تحديد آليات وقواعد بناء تأخذ بعين الاعتبار مقاييس الجودة وجماليات العمارة وخصوصياتها في إطار تصور مستدام يحترم البيئة.

وإلى جانب أجنحة الصالون التي تعرض مختلف منتجات وتجهيزات قطاع البناء والتهيئة، سيتم خلال هذا الصالون الذي سيدوم خمسة أيام تقديم مداخلات تتناول الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة والممارسات المبتكرة في البناء والتهيئة كما ستنظم لقاءات ثنائية بين عارضين ومتعاملين اقتصاديين ومطورين عقاريين قصد بعث شراكات في هذا المجال.

وينظم صالون البناء والتهيئة "باتيماكس" من طرف شركة "إلافن إيفنت" بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين بفندق شيراطون بمدينة عنابة.