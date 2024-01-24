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معسكر: جثمان المجاهد عين قوير جلول يوارى الثرى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 15:17     الفئـة : جهـوي

معسكر - ووري الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة بلدية سيدي عبد الجبار (معسكر) جثمان المجاهد عين قوير جلول الذي وافته المنية ليلة أمس الثلاثاء بذات الجماعة المحلية عن عمر ناهز 102 سنة، وفقا لما أفادت به مديرية المجاهدين وذوي الحقوق للولاية.

وأوضح ذات المصدر أن مراسم تشييع الجنازة قد عرفت حضور السلطات المحلية لبلدية سيدي عبد الجبار وأفراد من الأسرة الثورية وجمع من المواطنين.

وقد التحق الفقيد الذي ولد سنة 1922 بمدينة سيدي عبد الجبار بالثورة التحريرية المجيدة سنة 1958 بالمنطقة السادسة للولاية الخامسة التاريخية حيث كان ينشط ضمن المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، استنادا لذات المديرية.

كما كان للراحل دور كبير في تجنيد الشباب من المناطق الريفية المجاورة التابعة لبلديات سيدي عبد الجبار ووادي الأبطال وعين فراح وذلك للالتحاق بالثورة التحريرية المظفرة، حسب مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

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معسكر: جثمان المجاهد عين قوير جلول يوارى الثرى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 15:17     الفئـة : جهـوي   شارك

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