الجزائر العاصمة: 46 مليون مسافر تنقلوا عبر المترو في 2023

الجزائر- تم نقل حوالي 46 مليون مسافر عبر خطوط مترو الجزائر العاصمة خلال سنة 2023، بارتفاع قدره 16 بالمائة مقارنة ب2022، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، المدير العام لشركة "مترو الجزائر"، كريم بومزود.

وأوضح السيد بومزود خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها كمال لعويسات، رئيس اللجنة، أن عدد مسافري مترو الجزائر العاصمة بلغ العام الماضي مستوى قياسي لم يسبق تحقيقه منذ إطلاقه في 2011، حيث قارب 46 مليون مسافر.

وسمح هذا الإقبال على استخدام المترو في العاصمة من تحصيل عوائد بقيمة 9ر1 مليار دج، بزيادة نسبتها 18 بالمائة مقارنة بالعام السابق له.

وأرجع المسؤول الأول في "مترو الجزائر" هذا النمو إلى السياسة التجارية للمؤسسة والتي تعتمد على عروض تسويقية منوعة وكذا الاتفاقيات المبرمة مع عدة مؤسسات وإدارات تمكن من الاستفادة من اشتراكات شهرية أو سنوية أو تخفيضات، على غرار تلك المبرمة مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعدد من الوزارات.

وذكر المدير العام أن شركة "ميترو الجزائر" (فرع مؤسسة ميترو الجزائر-إيما) شرعت في استغلال هذه المنشأة في 1 نوفمبر 2020 وفق المعايير الدولية المعمول بها خاصة فيما يتعلق بالأمن واحترام المواعيد، مشيرا إلى تشغيلها ل 1051 عامل وإطار.

كما أطلقت إدارة الشركة قطبا للتكوين في مختلف التخصصات قصد تأطير العمال الجدد، حسب السيد بومزود الذي لفت ايضا إلى التوقيع على بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات في المجالات العلمية والمهنية.

وبخصوص افاق 2024، أكد المدير العام أنها ستكون "سنة الصيانة" خصوصا ما تعلق بالسكة التي تستدعي -حسبه- مراجعة شاملة.

كما تعمل الشركة على رقمنة عملية بيع التذاكر للانتقال إلى العمل برمز الاستجابة السريعة، ما يمكنها من اقتصاد نحو 80 مليون دج الموجهة كل سنة لاقتناء ورق التذاكر.