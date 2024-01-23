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مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون حسب خصوصية كل واحدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 17:37     الفئـة : جهـوي
مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون حسب خصوصية كل واحدة

تيبازة - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء بتيبازة أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون "حالة بحالة" و "حسب خصوصية كل نشاط".

وقال الوزير في تصريح في ختام زيارة عمل و تفقد قام بها للولاية، أن "التدابير السابقة التي اتخذت لمساعدة بعض المؤسسات تمت بعد دراسة وضعية كل مؤسسة أو مركب صناعي على حدى، و بنفس الشكل ستتخذ الإجراءات اللازمة اليوم" مشددا على أن "الإجراء سيكون حالة بحالة و حسب خصوصية نشاط كل مؤسسة".

وأكد السيد عون أن تنظيم بعض المؤسسات حاليا و طريقة نشاطها لا يسمح لها بمواجهة احتياجات السوق و من ثمة لا يسمح لها بمواجهة الصعوبات.

وبالمناسبة، قدم مثالا لمؤسسة عرفت وضعية صعبة و تمكنت من تجاوزها، و يتعلق الأمر بالمجمع العمومي لصناعة و اصلاح السفن "ايكوراب" ببوهارون الذي "حقق انتعاشا بعد الضائقة المالية الصعبة التي واجهها خلال السنوات الأخيرة بفضل خطة عمل ناجعة سطرها مسيروه".

وتعهد السيد عون بمواصلة دعم و مساعدة مجمع "ايكوراب" الذي "يتوفر على قدرات كبيرة"، داعيا المسؤولين عليه إلى  مضاعفة الجهود لأن "لمنتجاته مكانة مضمونة في السوق المحلية"، كما قال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 18:25
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مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون حسب خصوصية كل واحدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 17:37     الفئـة : جهـوي   شارك

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