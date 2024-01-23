مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون حسب خصوصية كل واحدة

تيبازة - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء بتيبازة أن مساعدة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون "حالة بحالة" و "حسب خصوصية كل نشاط".

وقال الوزير في تصريح في ختام زيارة عمل و تفقد قام بها للولاية، أن "التدابير السابقة التي اتخذت لمساعدة بعض المؤسسات تمت بعد دراسة وضعية كل مؤسسة أو مركب صناعي على حدى، و بنفس الشكل ستتخذ الإجراءات اللازمة اليوم" مشددا على أن "الإجراء سيكون حالة بحالة و حسب خصوصية نشاط كل مؤسسة".

وأكد السيد عون أن تنظيم بعض المؤسسات حاليا و طريقة نشاطها لا يسمح لها بمواجهة احتياجات السوق و من ثمة لا يسمح لها بمواجهة الصعوبات.

وبالمناسبة، قدم مثالا لمؤسسة عرفت وضعية صعبة و تمكنت من تجاوزها، و يتعلق الأمر بالمجمع العمومي لصناعة و اصلاح السفن "ايكوراب" ببوهارون الذي "حقق انتعاشا بعد الضائقة المالية الصعبة التي واجهها خلال السنوات الأخيرة بفضل خطة عمل ناجعة سطرها مسيروه".

وتعهد السيد عون بمواصلة دعم و مساعدة مجمع "ايكوراب" الذي "يتوفر على قدرات كبيرة"، داعيا المسؤولين عليه إلى مضاعفة الجهود لأن "لمنتجاته مكانة مضمونة في السوق المحلية"، كما قال.