Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معسكر: تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 16:07     الفئـة : جهـوي
معسكر: تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا

معسكر - تم مؤخرا تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف المنتج بولاية معسكر إلى كل من تونس وليبيا، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء والي الولاية فريد محمدي.

وأوضح السيد محمدي في تصريح صحفي على هامش مراسم انطلاق موسم زراعة البقول الجافة بالولاية بأنه "قد تم في الآونة الأخيرة تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف المنتج بالمنطقة إلى دولتي تونس وليبيا الشقيقتين" مشيرا إلى أنه تم تسجيل إنتاج كبير للبصل الجاف خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وأبرز ذات المسؤول أن الفلاحين الذين ينشطون بسهل غريس قد استفادوا من تراخيص لتصدير منتوجهم من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا كاشفا من جانب آخر عن إطلاق "خلال الأيام القليلة المقبلة" لعملية تصدير كمية من مادة الثوم المنتج بالولاية بعد تسجيل انتاج "وفير" من هذا المحصول خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وللإشارة أشرف الوالي فريد محمدي على إعطاء إشارة انطلاق موسم زراعة البقول الجافة وذلك على مستوى المستثمرة الفلاحية التابعة لمؤسسة تحويل منتجات الكروم (سوترافيت) بمنطقة "أولاد مراح" ببلدية غريس.

وشدد والي معسكر على ضرورة إنجاح برنامج زراعة البقوليات بالولاية من خلال استغلال جميع الأراضي الزراعية المخصصة لهذا المحصول في الموسم الفلاحي الجاري فضلا على أهمية تمكين الفلاحين المنخرطين في هذا البرنامج من المرافقة والوسائل الضرورية منها البذور والأسمدة.

و وفق الشروحات المقدمة من طرف مدير المصالح الفلاحية محمد جبيري فإنه قد تم تخصيص 7 آلاف هكتار من الأراضي لزراعة البقوليات عبر مختلف بلديات الولاية برسم الموسم الفلاحي الجاري حيث تتوزع على 2.900 هكتار خصصت للحمص و200 هكتار للعدس و2150 هكتار للبزلاء و1750 هكتار للفول.

كلـمات مفتـاحيــة :
معسكر: تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 16:07     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.23

الرابطة الأولى: فوز اتحاد الجزائر على نجم بن عكنون (2-1)

24.01.23

مساعدة المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية صعبة سيكون حسب خصوصية كل واحدة

24.01.23

المغرب: المتضررون من الزلزال يواصلون مسيراتهم الاحتجاجية والسلطات تطالبهم بالعودة الى…

24.01.23

السيد مراد يدعو إلى إعتماد التأمين على الكوارث على أوسع نطاق

24.01.23

المجلس الشعبي الوطني: السيد مرابي يقدم عرضا أمام لجنة المالية حول مشروع قانون تسوية…

24.01.23

السيدة كريكو تشرف على لقاء حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.22

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

24.01.22

وزير الشؤون الخارجية الإيراني يستقبل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-إيران