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تندوف: مشاريع جديدة لدعم الشبكة الكهربائية بالولاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 12:27     الفئـة : جهـوي

تندوف - يجري تجسيد عدة مشاريع جديدة لدعم الشبكة الكهربائية بولاية تندوف، حسبما أفاد يوم الثلاثاء بيان صحفي نشرته شركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز).

و تشمل تلك العمليات إنجاز محولين رئيسيين للتوتر المتوسط و خمسة (5) محولات ثانوية و دعم 10 محولات بطاقة 30 كيلوفولط أمبير، حيث تبلغ طول الشبكة الإجمالي لهذه العمليات 106 كلم، كما ورد في البيان.

و من شأن تلك المشاريع الكهربائية الهامة التي تندرج في إطار دعم الشبكة الكهربائية بالجنوب الكبير توفير هذه الطاقة يشكل كاف لفائدة أزيد من 25.200 زبون بولاية تندوف وكذا الدفع بعجلة التنمية المحلية من خلال إيصال الكهرباء إلى المستثمرات الفلاحية و المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والصناعي، وفق ذات المصدر.

و تندرج تلك المشاريع في إطار مواصلة مجهودات الشركة لخدمة التنمية وتلبية احتياجات الزبائن من خلال ضمان تحسين جودة خدمة توزيع هذه الطاقة الحيوية، مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 12:38
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تندوف: مشاريع جديدة لدعم الشبكة الكهربائية بالولاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 12:27     الفئـة : جهـوي   شارك

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