تندوف: مشاريع جديدة لدعم الشبكة الكهربائية بالولاية

و تشمل تلك العمليات إنجاز محولين رئيسيين للتوتر المتوسط و خمسة (5) محولات ثانوية و دعم 10 محولات بطاقة 30 كيلوفولط أمبير، حيث تبلغ طول الشبكة الإجمالي لهذه العمليات 106 كلم، كما ورد في البيان.
و من شأن تلك المشاريع الكهربائية الهامة التي تندرج في إطار دعم الشبكة الكهربائية بالجنوب الكبير توفير هذه الطاقة يشكل كاف لفائدة أزيد من 25.200 زبون بولاية تندوف وكذا الدفع بعجلة التنمية المحلية من خلال إيصال الكهرباء إلى المستثمرات الفلاحية و المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والصناعي، وفق ذات المصدر.
و تندرج تلك المشاريع في إطار مواصلة مجهودات الشركة لخدمة التنمية وتلبية احتياجات الزبائن من خلال ضمان تحسين جودة خدمة توزيع هذه الطاقة الحيوية، مثلما أشير إليه.