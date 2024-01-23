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تربية المائيات...رهان المستقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 08:59     الفئـة : جهـوي
تربية المائيات...رهان المستقبل

بجاية - أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني، اليوم الاثنين بولاية بجاية، أن تربية المائيات تعد رهان المستقبل، متوقعا أن تعرف هذه الشعبة خلال سنة 2024 ديناميكية قوية بفضل قدرات البلاد لا سيما فيما يتعلق بالتأطير وبالظروف المهيأة من اجل تنمية هذا القطاع.

في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي وطني حول شعبة المائيات، أشار الوزير أن الانتاج المتوقع للسمك من تربية المائيات سنة 2024 يقدر ب12.000 طن، مبرزا طموحه لبلوغ 40.000 طن بحلول سنة 2030.

"تعتبر الوتيرة السريعة التي تعرفها التنمية في مجال انتاج تربية المائيات نتيجة كل المجهودات التي قامت بها الدولة من أجل تحفيز إقلاعها وتعزيز أهميتها"، يضيف الوزير.

في هذا السياق، تطرق السيد بداني إلى تدابير الدعم والمرافقة التي تم اتخاذها لفائدة مهنيي القطاع، مشيرا إلى إعادة تنظيم المنتمين إلى قطاع الصيد البحري وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وهذا بغية الرفع من انتاجهم والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

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وقد تطرق أيضا الى "المزايا الممنوحة للمحترفين", مبرزا تسهيلات الحصول على القروض والتخفيضات المدرجة على الرسم على القيمة المضافة التي تنتقل من 19 الى 9 بالمائة وعلى الحقوق الجمركية التي تتقلص من 30 الى 5 بالمائة.

وأشار السيد بداني الى أن  "الأمل في رؤية الشعبة تحقق قفزة معتبرة نحو الأمام, يغذيه من جانب اخر, ولع الشباب بالشعبة ومجهود المربين الذي زرعوا في 2023 أزيد من 23 مليون وحدة من صغار الأسماك (القاجوج الملكي وذئب البحر), بينما سيستمر المرشحون الجدد في المطالبة باعتمادات من أجل ولوج هذه المهنة".

وخلال زيارته الى ولاية بجاية, تفقد الوزير مزرعة لتربية المائيات بتيغرمت والمختصة في انتاج قنفذ البحر والمحار والتي لديها مهارات وطموحات واعدة ,حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.

كما تفقد الوزير, من جانب اخر, تركيبات وتجهيزات موانئ الصيد  بتيغرمت, بني كسيلة وبجاية و التي هي كلها مجهزة بالوسائل الضرورية من أجل زيادة انتاج الصيد البحري.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 09:16
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تربية المائيات...رهان المستقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 08:59     الفئـة : جهـوي   شارك

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