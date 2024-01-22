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سكيكدة : تخصيص "مبدئيا" غلاف مالي ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة بالولاية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:04     الفئـة : جهـوي
سكيكدة : تخصيص &quot;مبدئيا&quot; غلاف مالي ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة بالولاية

 سكيكدة - كشف وزير الشباب و الرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الاثنين من ولاية سكيكدة بأنه برسم السنة الجارية 2024 تم "مبدئيا" تخصيص غلاف مالي يقدر ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب و الرياضة بالولاية.

و أوضح السيد حماد في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأنه "في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2024، أبدت مصالح المديرية العامة للميزانية موافقتها المبدئية على تسجيل برنامج استثماري جديد لفائدة قطاع الشباب والرياضة بهذه الولاية بغلاف مالي يقدر ب 452 مليون دج".

و أضاف بأن هذا الغلاف المالي "سيوزع على عدة عمليات استثمارية جديدة على غرار متابعة إنجاز و تجهيز داري "2" شباب من الصنف 03 ببلديتي كركرة و قنواع و كذا دراسة إعادة تهيئة خمسة  (5) مركبات رياضية جوارية في بلديات كل من تمالوس و عين شرشار و عزابة و سكيكدة و رمضان جمال.

كما سيخصص هذا الغلاف المالي ـ حسب وزير الشباب و الرياضةـ لمتابعة إنجاز و تجهيز قاعتين (2) رياضيتين متخصصتين بكل من بوشطاطة و بني زيد و إعادة تهيئة القاعة متعددة الرياضات 20 أوت 1955 بسكيكدة على وجه الخصوص.

و أردف أنه سيتم من جهة أخرى تسجيل دراسة لإنجاز مسبح أولمبي بمواصفات و معايير عالمية ليكون إضافة لهذه الولاية التي تعد مشتلة للمواهب الشابة من خلال توفير المنشآت لفائدة الأطفال و الشباب لممارسة نشاطاتهم وتفجير طاقاتهم الابتكارية و الرياضية.

كما أبرز السيد حماد أنه في إطار البرنامج الاستثماري قيد الإنجاز على مستوى ولاية سكيكدة و المسجل خلال سنة 2023 ، استفادت الولاية من غلاف مالي يقدر بـ 224 مليون دج فضلا عن رفع التجميد عن 08 عمليات استثمارية برخصة برنامج تقدر بـ 1,68 مليار دج .

و شدد الوزير خلال هذه الزيارة على ضرورة الالتزام بآجال الإنجاز واحترام المعايير المطلوبة والحرص على التسيير الرشيد لهذه المكتسبات التي تدعم الشباب وترتقي بالممارسة الرياضية والنشاط الشبابي.

و أشرف السيد حماد خلال هذه الزيارة التفقدية على تدشين كل من المسبح الجواري الشهيد علي زطوطة ببلدية سيدي مزغيش و القاعة متعددة الرياضات محمد بوشوخ بحي العربي بن مهيدي بعاصمة الولاية فضلا عن متابعته لعديد الأنشطة الرياضية و الثقافية المنظمة من قبل جمعيات محلية من مختلف بلديات الولاية و تكريم الرياضيين المحليين المتوجين دوليا.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 19:38
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سكيكدة : تخصيص "مبدئيا" غلاف مالي ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة بالولاية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:04     الفئـة : جهـوي   شارك

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