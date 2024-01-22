تسليم الشطر الأول من الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب في يونيو القادم

وأبرز السيد رخروخ خلال تفقده للمشروع الممتد إجمالا على مسافة 26 كلم في إطار زيارة عمل إلى الولاية, أنه "تم رفع جميع العراقيل التي تحول دون استكمال الأشغال المتعلقة بالشطر الاول بما في ذلك إعادة تقييم المشروع وما تبقى على المؤسسة التي أسندت لها الأشغال الا الالتزام بتعهداتها وتسليمه قبل نهاية يونيو القادم على أقصى تقدير".
من جهته, حث والي وهران, سعيد سعيود, المشرفين على المشروع على تسريع وتيرة الأشغال ووضع برنامج زمني أسبوعي يكون محل متابعة دقيقة من طرف مصالح الولاية لتسليم المشروع وفق الرزنامة المحددة.
إقرأ أيضا: تسليم خط السكة الحديدية المزدوج وادي تليلات-تلمسان قبل نهاية أكتوبر القادم
وقد عرف هذا المنفذ المروري "الهام", الذي يتكفل بتجسيده مجمع جزائري-تركي (ماكيول) والذي تجاوزت نسبة تقدم الاشغال به 92 بالمائة, تأخرا في الانجاز لأسباب تقنية تمثلت في تسجيل خمس إنزلاقات للتربة والتي تمت معالجتها والتكفل بها نهائيا وكذا توسعة الطريق إلى ثلاثة مسالك .
ويشمل هذا المشروع الذي ينجز بأحدث التقنيات, على خمس منشآت فنية منها نفق ذي منفذين على طول 930 متر وآخر بطول 1.580 متر وجسر بطول 680 متر وكذا انجاز طريق أخر فوق البحر وطريق سيار, وفق الشروحات المقدمة بعين المكان.
وسيسمح هذا الطريق الاجتنابي فور دخوله حيز الخدمة بإضفاء قيمة مضافة وديناميكية اقتصادية بعاصمة غرب البلاد والقضاء على الاكتظاظ المروري ومنح سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم والتي يقدر عددها حاليا ب 1.600 شاحنة يوميا.