تسليم خط السكة الحديدية المزدوج وادي تليلات-تلمسان قبل نهاية أكتوبر القادم

وهران - شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الاثنين بوهران على ضرورة تسليم مشروع الخط الجديد للسكة الحديدية المزدوج والمكهرب الرابط بين وادي تليلات (وهران) وتلمسان على مسافة 132 كم "قبل نهاية أكتوبر القادم".

وأكد الوزير لدى إشرافه على بعث هذا المشروع في إطار زيارة تفقدية إلى الولاية, أنه "تم تسوية جميع المشاكل الإدارية والتقنية بما في ذلك نزع الملكية وما تبقى على المؤسستين الايطاليتين المكلفتين بتجسيد المشروع تسريع وتيرة الأشغال وتقليص آجال الانجاز وتسليمه أواخر أكتوبر القادم على أقصى تقدير مع العلم بأن الآجال التعاقدية حددت أواخر السنة الجارية".

وأبرز السيد رخروخ أهمية "التحضير لتأهيل الإطارات التي ستشتغل على تسيير هذه البنية التحتية الإستراتيجية وكذا صيانة تجهيزاته لأن الأمر يتعلق بمرفق استثنائي وخاص".

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جدير بالذكر أن هذا الخط, الذي يمر عبر أربع ولايات وهي وهران وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان, يتضمن ما يقارب 100 منشأة فنية ضخمة ومتنوعة من بينها منشأة فنية (جسر) بعلو 130 مترا على واد يسر وأنفاق بطول 640 متر و47 وحدة منجزة من جسور السكة و38 وحدة منجزة من جسور الطرق و180 منشأة هيدروليكية.

كما يشمل المشروع إعادة تهيئة السكة الحديدية على مستوى محطة وادي تليلات وانجاز محطتين جديدتين للمسافرين بسيدي بلعباس وتلمسان مع العلم أن سرعة القطار بالنسبة لنقل المسافرين عبر هذا الخط تقدر في حدود 220 كلم في الساعة فيما حددت لنقل البضائع ب 80 كلم/سا.

كما عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أشغال تهيئة شبكة خطوط السكة الحديدية بمحطة وادي تليلات, حيث أكد على أهمية تدعيم المشروع بكافة الوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة الأشغال لتسليمه "أواخر سبتمبر القادم على أقصى تقدير" مع العلم أن المشروع حاليا في مرحلة التسطيح ووضع السكة الحديدية.

وأبرز السيد رخروخ أن هذه المحطة تعد "محورية ومفترقا للطرق" على اعتبار أنها تمر بها عدة خطوط على غرار الجزائر العاصمة-وهران ووادي تليلات-وهران ووادي تليلات-تلمسان وبشار-تندوف-غارا جبيلات إلى غاية بطيوة فضلا عن خطوط أخرى لنقل البضائع.

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من جهة أخرى, كشف الوزير بأن الاشغال جارية بشأن عصرنة السكة الحديدية وازدواجيتها من وادي تليلات الى غاية الجزائر العاصمة مرورا بواد سلي والشلف وخميس مليانة والعفرون وتشمل حاليا بعض المقاطع على أن تكتمل الاشغال مع نهاية السنة الجارية والتي ستسمح -حسبه- بتقليص مدة الرحلة من الجزائر العاصمة إلى وهران, علما بأن سرعة القطار بهذا الخط ستقدر ب 220 كلم في الساعة.

للتذكير, فقد أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة (شرق الولاية) بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية على مستوى بلدية حاسي مفسوخ, انطلاقا من محطة العيايدة على مسافة 12 كلم.

و يدخل هذا الخط في إطار المشروع الكبير لخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات الذي تعكف على تجسيده السلطات العليا للبلاد والمتعلق بإستخراج الحديد من منجم غارا جبيلات (تندوف) وتحويل المادة الأولية واستغلالها في إنتاج الحديد على مستوى وهران وربط الخط بميناء أرزيو.