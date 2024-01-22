رخروخ يشرف على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية

وهران - أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ اليوم الاثنين بوهران, على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة (شرق الولاية) بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية على مستوى بلدية حاسي مفسوخ, انطلاقا من محطة العيايدة على مسافة 12 كلم.

وقد تم بالمناسبة وضع حيز الخدمة لهذا الخط للسكة الحديدية حيث تنقل الوزير والوفد المرافق له في إطار زيارته الى ولاية وهران عبر قطار نقل المسافرين من المنطقة الصناعية لبطيوة الى غاية منطقة العيايدة.

يذكر بأن هذا الخط يدخل في إطار المشروع الكبير لخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات الذي تعكف على تجسيده السلطات العليا للبلاد والمتعلق بإستخراج الحديد من منجم غارا جبيلات (تندوف) وتحويل المادة الاولية واستغلالها في انتاج الحديد على مستوى وهران وربط الخط بميناء أرزيو.

كما سيساهم خط حاسي مفسوخ-بطيوة بتقليص أعباء كبيرة على الصناعيين بالمنطقة الصناعية لبطيوة المتعلقة بنقل البضائع عن طريق القطار إلى ناحية وهران و حتى الولايات الأخرى إلى غاية ميناء أرزيو حسب الشروحات المقدمة.

اقرأ أيضا : سكك حديدية: إطلاق سبعة مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالشبكة، ثلاثة منها ستستلم قريبا

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا الخط الذي يشمل خمسة ممرات علوية وسفلية و14 منشأة هيدروليكية ومنشأة واحدة للحماية طول المسار أزيد من 2 مليار دج, كما جرى توضيحه.

يشار الى أن سرعة القطار بالنسبة لنقل المسافرين عبر هذا الخط تقدر في حدود 160 كلم في الساعة فيما حددت لنقل البضائع ب 80 كلم/سا.

ويواصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية زيارته إلى ولاية وهران حيث سيشرف على إعادة بعث مشروع انجاز خط السكة الحديدية الجديد المزدوج والمكهرب وادي تليلات-تلمسان على مسافة 132 كلم وكذا تهيئة البنية التحتية علي مستوى محطة القطار بوادي تليلات.