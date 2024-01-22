Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رخروخ يشرف على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 14:00     الفئـة : جهـوي
رخروخ يشرف على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية

وهران - أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ اليوم الاثنين بوهران, على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة (شرق الولاية) بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية على مستوى بلدية حاسي مفسوخ, انطلاقا من محطة العيايدة على مسافة 12 كلم.

وقد تم بالمناسبة وضع حيز الخدمة لهذا الخط للسكة الحديدية حيث تنقل الوزير والوفد المرافق له في إطار زيارته الى ولاية وهران عبر قطار نقل المسافرين من المنطقة الصناعية لبطيوة الى غاية منطقة العيايدة.

يذكر بأن هذا الخط يدخل في إطار المشروع الكبير لخط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات الذي تعكف على تجسيده السلطات العليا للبلاد والمتعلق بإستخراج الحديد من منجم غارا جبيلات (تندوف) وتحويل المادة الاولية واستغلالها في انتاج الحديد على مستوى وهران وربط الخط بميناء أرزيو.

كما سيساهم خط حاسي مفسوخ-بطيوة بتقليص أعباء كبيرة على الصناعيين بالمنطقة الصناعية لبطيوة المتعلقة بنقل البضائع عن طريق القطار إلى ناحية وهران و حتى الولايات الأخرى إلى غاية ميناء أرزيو حسب الشروحات المقدمة.

اقرأ أيضا : سكك حديدية: إطلاق سبعة مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالشبكة، ثلاثة منها ستستلم قريبا

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا الخط الذي يشمل خمسة ممرات علوية وسفلية و14 منشأة هيدروليكية ومنشأة واحدة للحماية طول المسار أزيد من 2 مليار دج, كما جرى توضيحه.

يشار الى أن سرعة القطار بالنسبة لنقل المسافرين عبر هذا الخط تقدر في حدود 160 كلم في الساعة فيما حددت لنقل البضائع ب 80 كلم/سا.

ويواصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية زيارته إلى ولاية وهران حيث سيشرف على إعادة بعث مشروع انجاز خط السكة الحديدية الجديد المزدوج والمكهرب وادي تليلات-تلمسان على مسافة 132 كلم وكذا تهيئة البنية التحتية علي مستوى محطة القطار بوادي تليلات.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 13:08
كلـمات مفتـاحيــة :
رخروخ يشرف على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 14:00     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.22

الدعم العالمي للكيان الصهيوني في تراجع مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

الجزائر-الولايات المتحدة: السيد عون يحث رجال أعمال أمريكيين على تجسيد مشاريع استثمارية في…

24.01.22

الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال…

24.01.22

تسليم الشطر الأول من الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب في يونيو القادم

24.01.22

تسليم خط السكة الحديدية المزدوج وادي تليلات-تلمسان قبل نهاية أكتوبر القادم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)