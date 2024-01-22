باتنة: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لبريكة

و خلال تدخله بالمناسبة بقاعة المحاضرات الكبرى للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببريكة بحضور سلطات ولاية باتنة و إطاراتها و أعيان المنطقة،

ذكر الوزير بأن العملية تندرج في إطار مواصلة المجهودات المبذولة من طرف الدولة بما يخدم المواطن و ترقية الوسط الذي يعيش فيه و ذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لكل مناطق البلاد.

و أضاف السيد مراد بأن استحداث الولايات السبع المنتدبة الجديدة يعد مواصلة لما قام به منذ سنوات الرئيس تبون فيما يخص استحداث الولايات العشر بجنوب البلاد والتي أصبحت منذ بداية يناير من السنة الماضية ولايات ذات صلاحيات كاملة.

و أردف في نفس السياق بأن استحداث ولايات منتدبة جديدة "سيتواصل ليشمل مناطق أخرى على غرار الهضاب العليا وشمال البلاد"، موضحا بأن ذلك "يهدف إلى إعادة التوازن بين مختلف جهات البلاد".