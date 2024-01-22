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باتنة: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لبريكة

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 09:01     الفئـة : جهـوي
باتنة: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لبريكة

باتنة - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد مساء يوم الأحد على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لبريكة (باتنة)، السعيد بوذهب و ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بترقية سبع دوائر عبر الوطن إلى ولايات منتدبة.

و خلال تدخله بالمناسبة بقاعة المحاضرات الكبرى للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببريكة بحضور سلطات ولاية باتنة و إطاراتها و أعيان المنطقة،

ذكر الوزير بأن العملية تندرج في إطار مواصلة المجهودات المبذولة من طرف الدولة بما يخدم المواطن و ترقية الوسط الذي يعيش فيه و ذلك من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لكل مناطق البلاد.

و أضاف السيد مراد بأن استحداث الولايات السبع المنتدبة الجديدة يعد مواصلة لما قام به منذ سنوات الرئيس تبون فيما يخص استحداث الولايات العشر بجنوب البلاد والتي أصبحت منذ بداية يناير من السنة الماضية ولايات ذات صلاحيات كاملة.

و أردف في نفس السياق بأن استحداث ولايات منتدبة جديدة "سيتواصل ليشمل مناطق أخرى على غرار الهضاب العليا وشمال البلاد"، موضحا بأن ذلك "يهدف إلى إعادة التوازن بين مختلف جهات البلاد".

و بعد أن تطرق للحركية التي تشهدها البلاد، ذكر الوزير بالبرنامج الذي خصه رئيس الجمهورية لمناطق الظل و استفادت منه كل الولايات إلى جانب تسجيل البرنامج الاستدراكي الذي تم تخصيصه لولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، مبرزا الأهمية الكبرى لدعم خطوط السكك الحديدية التي سيكون لها أثرا كبيرا على الاقتصاد الوطني.

و قام السيد مراد قبل ذلك بتدشين خزان للمياه بسعة 5 آلاف متر مكعب ببريكة وكذا 1000 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي العقيد سي الحواس بالإضافة الى معاينة مقر للأمن الحضري بذات المدينة.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 09:06
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باتنة: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب لبريكة
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 09:01     الفئـة : جهـوي   شارك

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