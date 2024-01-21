وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي المنتدب لبوسعادة

المسيلة - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأحد على تنصيب رياض بن أحمد واليا منتدبا لبوسعادة والذي عين على إثر القرار الأخير لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بترقية سبع دوائر عبر الوطن إلى ولايات منتدبة.

وعلى هامش مراسم تنصيب الوالي المنتدب ،التي أقيمت بقاعة المحاضرات في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشهيد طيبي رابح بحضور السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أكد الوزير أن "الولايات المستحدثة مؤخرا لها علاقة بالمقاربة التنموية التي تنتهجها السلطات العليا للبلاد والقاضية بتقريب مركز القرار من المواطن و ليس مجرد خلق للهياكل الإدارية''.

وأبرز السيد مراد بأن " الهدف من ترقية هذه الولايات المنتدبة يعد تصورا لخلق تنمية محلية وتنويع الاقتصاد باستغلال الإمكانيات الفلاحية و الصناعية والسياحية لهذه المناطق".

وأوضح الوزير أن "ترقية هذه الولايات المنتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحية سيكون في غضون السنة الجارية حيث سيتم تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتكييف المقرات و تحضيرها".

وأردف قائلا في هذا السياق بأنه "يتم العمل على تنظيم انتخابات للمجالس الشعبية الولائية تخص الولايات المستحدثة و البلديات التابعة لها وذلك بعد الاستحقاق الانتخابي الهام المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة''.

وأسدى السيد مراد تعليمات للوالي المنتدب لبوسعادة من أجل "دفع الحركة التنموية للمنطقة و استغلال كل قدراتها تنسيقا مع والي ولاية المسيلة، ومختلف المسؤولين المحليين والمجتمع المدني''.

من جهته، صرح بالمناسبة الوالي المنتدب لبوسعادة رياض بن أحمد أنه "سيعمل على القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه".

وكان الوزير قد زار على هامش مراسم التنصيب مطار عين الدبس في بوسعادة أين عاين مدى تقدم مشروع تكملة أشغال انجاز المدرج الجديد وكذلك الطرق الثانوية الفرعية المنجزة من طرف الشركة الوطنية "كوسيدار".

كما عاين مدى تقدم أشغال إنجاز مقر الشرطة القضائية في بوسعادة، و دشن المقر الجديد للوحدة الثانوية للحماية المدنية المجاهد المتوفي لخضر حساني بذات المدينة.