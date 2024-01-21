وهران: الطبعة 14 من الصالون الدولي للسياحة من 20 إلى 23 فبراير القادم

وهران - ستقام الطبعة الرابعة عشر للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل (سياحة 2024) من 20 إلى 23 فبراير الجاري بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران و ذلك تحت رعاية وزارة السياحة و الصناعة التقليدية ، حسبما أستفيد اليوم الأحد لدى المنظمين.

و يرتقب مشاركة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف وكالة الاتصال و التظاهرات "أسترا" التي تنشط بوهران أزيد من 180 عارضا في مختلف قطاعات السياحة من الجزائر و بلدان أجنبية على غرار تونس و مصر و قطر و المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و تركيا و أذربيجان و جمهورية التشيك و روسيا، وفق ما صرح به ل /وأج مدير الصالون، نور الدين داودي.

و سيحضر هذا الصالون ناشطون في شتى تخصصات قطاع السياحة من وكالات للسياحة و الأسفار و مواقع الحجز و فنادق و مركبات فندقية و شركات الملاحة الجوية و البحرية و مراكز الترفيه و مدارس التكوين و مؤسسات مصرفية و شركات التأمين ، كما ذكر ذات المسؤول.

و في إطار هذا الصالون سيقام معرض "سياحة معدات" يشكل حدثا دوليا خاصا بتجهيزات الفنادق و الإطعام بحضور أكثر من 80 عارضا وطنيا و دوليا و كذا ممونين للمؤسسات الفندقية و المطاعم ، استنادا للمنظمين.

و سيتم في هذه الطبعة تخصيص فضاء للسياحة الطبية أو العلاجية بمشاركة وكالات و مؤسسات متخصصة في هذا المجال الذي أصبح نوع من أنواع السياحة التي يكثر عليها الطلب.

كما تم أيضا برمجة لقاءات بين أصحاب الفنادق و مراكز الحجز و وكالات السياحة و الأسفار لإبرام اتفاقيات من أجل التعاون فيما بينهم بغية ترقية الوجهة السياحية الجزائرية فضلا عن تنظيم محاضرات خلال هذا الصالون الدولي تتناول مواضيع الساعة منها "السياحة و الرقمنة (ديجيتال)" و "الضيافة" و "الصحة و الرعاية".