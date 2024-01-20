أكثر من 70 عارضا منتظر في الصالون الدولي للبناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية بالجنوب

ورقلة - ينتظر مشاركة أكثر من 70 عارضا في الطبعة الرابعة للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية و المنشآت البترولية بالجنوب المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 فبراير 2024 بحاسي مسعود (80 كلم شرق ورقلة) ,حسبما علم اليوم السبت لدى المنظمين.

وستشارك في هذا التظاهرة الإقتصادية التي تحمل شعار"التحول الطاقوي و الإقتصاد الأخضر" مؤسسات جزائرية وأجنبية مختصة في مجال البناء و الأشغال العمومية و في خدمات البترول و الغاز و التكنولوجيات المرتبطة بالنشاط البترولي, مثلما أوضح لـ(وأج) مسؤول مؤسسة تنظيم المعارض"سوف فوار"، عبد الرؤوف صدوقي.

كما يرتقب مشاركة متعاملين اقتصاديين وممثلي شركات عالمية بالجزائر، بالإضافة إلى هيئات إدارية و مؤسسات عمومية على غرار شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات البنكية التي ستقدم للزوار سيما الراغبين منهم في إنشاء مقاولات ومؤسسات صناعية عروضا مدعمة بشروحات حول التحفيزات البنكية للإستفادة من القروض و آليات الدعم والتسهيلات المتاحة، وفق ذات المصدر.

وسيكون هذا الحدث الصناعي و الإقتصادي فرصة لمختلف المهنيين لتبادل الخبرات التقنية في مجال البناء و الأشغال العمومية والمنشآت البترولية، والتواصل مع المؤسسات الأجنبية ومع المتدخلين في ميدان التجهيزات الصناعية والصيانة والتركيب الصناعي وغيرها.

و سيخصص هذا الصالون فضاء للأعمال الذي سيسمح بعقد شراكات بين المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين و الأجانب إلى جانب برمجة مداخلات تتناول محاور ذات صلة بمجالات البناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية، مثلما أشير إليه.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تشجيع وجلب الإستثمار في قطاع البناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية وكذا دعم عجلة التنمية سيما بمناطق الجنوب وترقية فرص التصدير، وكذا ترقية مناخ الأعمال، حسب المنظمين.

للتذكير فإن هذا الصالون الدولي سينظم بمبادرة من شركة "سوف فوار"للصالونات و المعارض بمساهمة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و ولاية ورقلة.