Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أكثر من 70 عارضا منتظر في الصالون الدولي للبناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية بالجنوب

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 22:20     الفئـة : جهـوي
أكثر من 70 عارضا منتظر في الصالون الدولي للبناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية بالجنوب

ورقلة - ينتظر مشاركة أكثر من 70 عارضا في الطبعة الرابعة للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية و المنشآت البترولية بالجنوب المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 فبراير 2024 بحاسي مسعود (80 كلم شرق ورقلة) ,حسبما علم اليوم السبت لدى المنظمين.

وستشارك في هذا التظاهرة الإقتصادية التي تحمل شعار"التحول الطاقوي و الإقتصاد الأخضر" مؤسسات جزائرية وأجنبية مختصة في مجال البناء و الأشغال العمومية و في خدمات البترول و الغاز و التكنولوجيات المرتبطة بالنشاط البترولي, مثلما أوضح لـ(وأج) مسؤول مؤسسة تنظيم المعارض"سوف فوار"، عبد الرؤوف صدوقي.

كما يرتقب مشاركة متعاملين اقتصاديين وممثلي شركات عالمية بالجزائر، بالإضافة إلى هيئات إدارية و مؤسسات عمومية على غرار شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات البنكية التي ستقدم للزوار سيما الراغبين منهم في إنشاء مقاولات ومؤسسات صناعية عروضا مدعمة بشروحات حول التحفيزات البنكية للإستفادة من القروض و آليات الدعم والتسهيلات المتاحة، وفق ذات المصدر.

وسيكون هذا الحدث الصناعي و الإقتصادي فرصة لمختلف المهنيين لتبادل الخبرات التقنية في مجال البناء و الأشغال العمومية والمنشآت البترولية، والتواصل مع المؤسسات الأجنبية ومع المتدخلين في ميدان التجهيزات الصناعية والصيانة والتركيب الصناعي وغيرها.

و سيخصص هذا الصالون فضاء للأعمال الذي سيسمح بعقد شراكات بين المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين و الأجانب إلى جانب برمجة مداخلات تتناول محاور ذات صلة بمجالات البناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية، مثلما أشير إليه.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تشجيع وجلب الإستثمار في قطاع البناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية وكذا دعم عجلة التنمية سيما بمناطق الجنوب وترقية فرص التصدير، وكذا ترقية مناخ الأعمال، حسب المنظمين.

للتذكير فإن هذا الصالون الدولي سينظم بمبادرة من شركة "سوف فوار"للصالونات و المعارض بمساهمة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و ولاية ورقلة.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 22:22
كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 70 عارضا منتظر في الصالون الدولي للبناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية بالجنوب
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 22:20     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.20

خلية الإصغاء لولاية الجزائر استقبلت أزيد من 10400 مواطن خلال 2023 للتكفل بانشغالاتهم

24.01.20

أكثر من 70 عارضا منتظر في الصالون الدولي للبناء و الأشغال العمومية و المنشآت البترولية…

24.01.20

الإستغلال الحرفي للذهب: التسوية القانونية لأكثر من 100 مؤسسة مصغرة بجانت

24.01.20

قمة عدم الانحياز تثمن عاليا المبادرات التي أطلقها الرئيس تبون على المستوى القاري

24.01.20

مسابقة المسرح الأمازيغي: تتويج "الليلة البيضاء" بجائزة أحسن إنتاج

24.01.20

قمة عدم الانحياز بكامبالا: عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظيريه التنزاني والفنزويلي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)