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الإستغلال الحرفي للذهب: التسوية القانونية لأكثر من 100 مؤسسة مصغرة بجانت

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 22:15     الفئـة : جهـوي
الإستغلال الحرفي للذهب: التسوية القانونية لأكثر من 100 مؤسسة مصغرة بجانت

جانت - استفادت 103 مؤسسة مصغرة للإستغلال الحرفي للذهب بولاية جانت من التسوية القانونية لوضعيتها، كما أفاد اليوم السبت مسؤولو الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

و تقوم المؤسسات المصغرة التي تحصلت على الترخيص بإيداع خام الذهب لدى شركة استغلال مناجم الذهب "إينور" حيث ساهمت تلك المؤسسات في توفير 400 منصب شغل، مثلما صرح لـ (وأج) رئيس الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بجانت، شيكاوي جمال.

و تقوم مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تغطي كل من ولايتي جانت وإيليزي بزيارات تفتيشية مستمرة لمواقع التنقيب عن الذهب في إطار مراقبة المواقع المنجمية حيث تسهر تلك المصالح على تحسيس المؤسسات بالتحفظات المسجلة بهدف ضمان السيرورة السلسة لعملية التنقيب عن الذهب، بالإضافة إلى تقديم توجيهات و تسهيلات وضمان المرافقة التقنية بإشراف مهندسين للحفاظ على هذه الثروة المنجمية، حيث سخرت مصالح الوكالة خمسة مهندسين من شرطة المناجم، كما جرى شرحه.

و يخضع الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال التنقيب المنجمي إلى تكوين متخصص في مؤسسات التكوين المهني بولاية جانت لضمان الإستغلال الأمثل لمعدن الذهب بالمنطقة، حيث أدرجت تلك المؤسسات التكوينية عدة تخصصات ذات صلة بالمناجم والمحاجر.

و في سياق ذي صلة سيتم الشروع قريبا في تطبيق جملة من الإجراءات للتكفل بانشغالات الحرفيين الناشطين في مجال التنقيب عن الذهب بإقليم ولاية جانت، كما ذكرت من جهتها مصالح الولاية.

و تندرج تلك الإجراءات التي تم إقرارها عقب إجتماع ترأسه والي ولاية جانت، بن عبد الله الشايب الدور، بحضور ممثلين عن الحرفيين في إطار الجهود المبذولة لمتابعة نشاط التنقيب عن معدن الذهب بالمنطقة.

و بالمناسبة أكد ذات المسؤول على حرص السلطات المحلية و استعدادها لمرافقة المؤسسات المصغرة الناشطة في هذا المجال المنجمي.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 22:18
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الإستغلال الحرفي للذهب: التسوية القانونية لأكثر من 100 مؤسسة مصغرة بجانت
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 22:15     الفئـة : جهـوي   شارك

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