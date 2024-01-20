وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", ولايات بومرداس, تيزي وزو, البويرة, بجاية, جيجل وسطيف, وهذا ابتداء من الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 23:00, حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار المنتظرة ما بين 20 و 30 ملم.
أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من وسط و شرق البلاد اليوم السبت
أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 12:05 الفئـة : جهـوي
الجزائر - ستشهد عدة ولايات من وسط و شرق البلاد, اليوم السبت, تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح, حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
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