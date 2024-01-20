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أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من وسط و شرق البلاد اليوم السبت

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 12:05     الفئـة : جهـوي
أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من وسط و شرق البلاد اليوم السبت

الجزائر - ستشهد عدة ولايات من وسط و شرق البلاد, اليوم السبت, تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح, حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", ولايات بومرداس, تيزي وزو, البويرة, بجاية, جيجل وسطيف, وهذا ابتداء من  الساعة 12:00 إلى غاية الساعة 23:00, حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار المنتظرة ما بين 20 و 30 ملم.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من وسط و شرق البلاد اليوم السبت
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 12:05     الفئـة : جهـوي   شارك

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