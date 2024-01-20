المنيعة : أكثر من 50 مشاركا في الرالي السياحي الوطني

المنيعة - يشارك 55 متنافسا في الرالي السياحي الوطني (موتو كروس، والسيارات ذات الدفع الرباعي، والطيران الشراعي) في طبعته السابعة الذي انطلقت منافساته اليوم الجمعة ببلدية حاسي القارة بولاية المنيعة ،حسبما لوحظ .

و في هذا الصدد صرح رئيس نادي الغزال الصحراوي للرياضات الميكانيكية إدريس بن سويسي لوأج أن 55 مشاركا قدموا من 12 ولاية ليتنافسوا في مختلف المسابقات وإبراز قدراتهم عبر المسارات المسطرة من طرف المنظمين.

وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة الرياضية هو الترويج للسياحة الداخلية بالجزائر وكذا إبراز القدرات الهائلة التي تمتلكها الجزائر من مناظر طبيعية وأجواء وتضاريس متنوعة تمكنها من تنظيم مختلف المسابقات والرياضات الوطنية والدولية .

وأشار أيضا أن النادي يأمل أن يتم تنظيم تظاهرة أخرى مماثلة تكون ذات بعد قاري أو دولي لإبراز الطاقات المتوفرة لدى الشباب الجزائري الطموح من خلال دعم واكتشاف المواهب لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية والإقليمية.

ومن جانبه أكد والي ولاية المنيعة مختار بن مالك لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه التظاهرة الرياضية أن هذه المسابقة تعد فرصة سانحة للترويج للسياحة الصحراوية والداخلية.

وعلى هامش هذا الحدث الرياضي الذي يتواصل على مدار يومين ينظم معرض من طرف الحرفيين في مختلف المجالات بغرض الترويج للصناعات المحلية التقليدية التي تتميز بها ولاية المنيعة وكان ذلك وسط حضور جماهيري معتبر وبحضور ضيوف من خارج الولاية أين أبدوا إعجابهم بما تزخر به الجزائر وولاية المنيعة من مناظر طبيعية خلابة وكذا مواهب في مجال الرياضات الميكانيكية التي يمكنها رفع راية الجزائر في المحافل الدولية مستقبلا.

و تأتي هذه التظاهرة الرياضية الوطنية في طبعتها السابعة التي تحتضنها ولاية المنيعة ضمن العديد من النشاطات التي تحتضنها ذات الولاية على أمل أن يتم تنظيم تظاهرة مماثلة ذات طابع دولي في قادم المواعيد.

وينظم الرالي السياحي الوطني بمبادرة من الرابطة الولائية للرياضات الميكانيكية ونادي الغزال الصحراوي للرياضات الميكانيكية بالتنسيق مع الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية ومديريتي الشباب والرياضة والسياحة والصناعة التقليدية .