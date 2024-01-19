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قسنطينة: الوالي يشدد على إطلاق التجارب التقنية للمصعد الهوائي في "10 فبراير  المقبل كأقصى أجل"

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 08:33     الفئـة : جهـوي
قسنطينة: الوالي يشدد على إطلاق التجارب التقنية للمصعد الهوائي في &quot;10 فبراير  المقبل كأقصى أجل&quot;

قسنطينة - أسديت تعليمات صارمة يوم الخميس من طرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة للانطلاق في مرحلة التجارب التقنية المتعلقة بالمصعد الهوائي للمدينة "في 10 فبراير المقبل كأقصى أجل".

وقد شدد الوالي خلال تفقده لورشة إعادة تأهيل المصعد الهوائي لقسنطينة في إطار زيارة تفقد إلى عديد المشاريع التنموية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاستشهاد البطل ديدوش مراد (1927-1955) و إحياء اليوم الوطني للبلدية (18 يناير) على مسؤولي مؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل بتسريع الأشغال من أجل إطلاق التجارب التقنية يوم "10 فبراير المقبل كأقصى أجل".

وأكد ذات المسؤول بأن هذه الوسيلة للنقل ستدخل حيز الخدمة "عما قريب"، مبرزا أثرها في تحسين ظروف تنقل المواطنين بمدينة قسنطينة بقدرة نقل تتراوح ما بين 10 آلاف و 15 ألف شخص في اليوم.

وتسجل حاليا أشغال إعادة التأهيل الجارية بالمحطات الثلاث للمصعد الهوائي بقسنطينة (محطة حي الأمير عبد القادر و محطة المركز الاستشفائي الجامعي و كذا محطة طاطش بلقاسم) نسبة تقدم تصل إلى حدود 98 بالمائة ، حسب الشروحات التي قدمت للوالي بعين المكان .

وبورشة مشروع إنجاز محول على الطريق الوطني رقم 3 ببلدية ديدوش مراد، حدد والي الولاية آجالا لا تتعدى 10 أيام من اليوم لأجل استكمال أشغال إنجاز هذا الطريق مع وضع الإشارات المرورية .

كما أشرف ذات المسؤول بالمناسبة على انطلاق عملية واسعة لصيانة الطرقات عبر عديد الأحياء ببلدية قسنطينة . كما أشرف على إتمام أشغال عملية ربط المندوبيات البلدية لكل من بن شرقي و الحطابية و خميستي و كذا صالح باي بشبكة الألياف البصرية مما سيسمح بتحسين الخدمة العمومية.

وتم خلال هذه الجولة التفقدية من جهة أخرى فتح مطعم مدرسي بسعة 200 وجبة يوميا بمدرسة عرفة محمد بحي زواغي سليمان و زيارة القطب الرياضي عبد الحميد دعماش الذي يضم عديد الهياكل الشبانية و الرياضية، بالإضافة إلى بيت شباب يتسع لـ 50 سريرا بحي بوصوف .

وبالمقاطعة الإدارية علي منجلي، تفقد الوالي عديد المشاريع على غرار مخبر جهوي لمراقبة المنتجات الصيدلانية من المنتظر أن يدخل الخدمة "عما قريب" و ملحقة جامعة العلوم الإسلامية الأمير عبد القادر و المركز الثقافي الإسلامي عبد الحميد بن باديس .

وكانت السلطات المحلية برفقة الأسرة الثورية قد توجهت في الفترة الصباحية إلى النصب التذكاري بوادي بوكركر ببلدية زيغود يوسف و ذلك في إطار إحياء الذكرى الـ 69 لاستشهاد البطل ديدوش مراد.

آخر تعديل على الجمعة, 19 جانفي 2024 08:51
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قسنطينة: الوالي يشدد على إطلاق التجارب التقنية للمصعد الهوائي في "10 فبراير  المقبل كأقصى أجل"
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 08:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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