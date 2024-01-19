محطة تحلية مياه البحر ببجاية: التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع

وأوضح الوزير، ان أهمية محطة تحلية مياه البحر ببجاية راجع لكون جزء من موارد هذا المشروع سيوجه في نهاية المطاف، لتزويد الولايات المجاورة، سيما منها سطيف و برج بوعريريج و البويرة، لكون المحطة معدة لإنتاج 300.000 متر مكعب يوميا، في حين ان احتياجات الولاية تقدر بحوالي 250.000 متر مكعب.
ميدانيا، و في المكان المسمى "أسومث" في اعالي الجبال، على بعد حوالي ثلاثة (3) كم من تيغرمت، تعمل شركة كوسيدار للقنوات و مؤسسات الري التابعة للوزارة، على تهيئة الموقع و اعداده لاستقبال التجهيزات اللازمة و بالتالي العمل في مرحلة أولى على ضمان تزويد المنطقة الشرقية بالمياه الصالحة للشرب و التي تعاني منذ سنوات من نقص المياه، حسب التوضيحات التي قدمت في عين المكان.
في هذا الصدد، دعا الوزير الفاعلين المعنيين بإنجاز المشروع بتكثيف جهودهم لاحترام المواعيد التعاقدية و لما لا تسليم "المشروع قبل الآجال".
كما "نوه" السيد دربال، بجميع المؤسسات المشاركة في انجاز المشروع الذي و على ضوء التقدم المسجل "يبشر بآفاق واعدة و جودة تقنية كبيرة".
في ذات السياق، اعرب الوزير عن "ارتياحه" لتقدم اشغال انجاز شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب و التحويلات المائية للمحطة نحو التجمعات السكانية المجاورة. كما تفقد الوزير خلال زيارته الى بجاية، ورشات اخرى عديدة سيما تلك المتعلقة بإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة بسيدي عيش و التي توجد الاولى منها في طور الاستكمال و الأخرى في بداية الإنجاز.
في هذا السياق، دعا الوزير الإطارات التقنية للمشروعين الى "الإسراع" سيما "التفكير من الان في إمكانية الاستغلال الكلي للمياه المعالجة و وضعها في متناول الري الفلاحي".