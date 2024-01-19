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قسنطينة تحيي الذكرى الـ69 لاستشهاد ديديوش مراد

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 08:17     الفئـة : جهـوي
قسنطينة تحيي الذكرى الـ69 لاستشهاد ديديوش مراد

قسنطينة - أحيت ولاية قسنطينة اليوم الخميس الذكرى الـ69 لاستشهاد ديدوش مراد، أحد أبرز أبطال ثورة التحرير الوطنية الذي سقط في ميدان الشرف يوم 18 يناير 1955 بهذه الولاية.

وقد توجهت سلطات الولاية رفقة العائلة الثورية بالمناسبة إلى النصب التذكاري المقام بوادي بوكركر ببلدية زيغود يوسف، حيث تم رفع العلم الوطني و الاستماع للنشيد الوطني.

وقد ترحم الوفد الرسمي على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة قبل الاستماع لشهادات حول المسار النضالي و الثوري لهذا البطل الذي استشهد والسلاح بيديه دفاعا عن سيادة الوطن.

وأبرزت الشهادات التي قدمها ممثلون عن العائلة الثورية، تضحيات الشهيد ديدوش مراد (1927-1955) كما دعوا بالمناسبة إلى الحفاظ على ذاكرة الرجال الذين حرروا البلاد و صنعوا تاريخها و مجدها.

وقد طاف الوفد الولائي بعد ذلك بمعرض للصور أقيم بالمناسبة تضمن المسار الثوري للبطل ديدوش مراد.

كما تميز إحياء هذه الذكرى التاريخية بقسنطينة و التي تزامنت مع إحياء اليوم الوطني للبلدية (18 يناير) بتنظيم "أبواب مفتوحة" على مصالح البلدية تخللها تكريم منتخبات سابقات بالمجلس الشعبي البلدي و موظفين و متقاعدين كانوا يعملون بهذه الجماعة المحلية.  

وقد اغتنمت سلطات الولاية هذه المناسبة كذلك لتفقد عدة مشاريع تنموية وتدشين منشآت أخرى على غرار مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة يوميا بالمدرسة الابتدائية، محمد عرفة بحي زواغي سليمان، بالإضافة إلى إطلاق أشغال صيانة عدة طرقات عبر أحياء مدينة قسنطينة.

آخر تعديل على الجمعة, 19 جانفي 2024 08:43
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة تحيي الذكرى الـ69 لاستشهاد ديديوش مراد
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 08:17     الفئـة : جهـوي   شارك

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