سوناطراك تؤكد الأهمية الإستراتيجية لمشروع وحدة إنتاج "ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر" بوهران

الجزائر - أكد مجمع سوناطراك، في بيان له يوم الخميس، الأهمية "الإستراتيجية" التي يكتسيها مشروع إنجاز وحدة إنتاج مادة "ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر" (MTBE)، والتي ستمكن من تلبية إحتياجات المصافي بهذه المادة التي تستخدم في إنتاج البنزين الخالي من الرصاص.

و أوضح البيان أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, عاين رفقة والي وهران وكذا وفد من الإطارات المسيرة, في إطار برنامج زياراته الميدانية إلى وهران, أمس الأربعاء, وتيرة سير مشروع إنجاز وحدة إنتاج مادة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر الذي يعد من "المشاريع الاستراتيجية" المسطرة ضمن برنامج تطوير صناعة البتروكيماويات للمجمع.

في هذا الإطار, ركز السيد حشيشي في توجيهاته على أهمية احترام اجال التنفيذ, باعتبار أن المشروع "يحمل أبعادا اقتصادية بالغة الأهمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي, ولتقديم قيم مضافة تمكن الجزائر من الاستغناء كلية عن استيراد هذه المادة", يضيف البيان.

و خلال نفس الزيارة, قام السيد حشيشي والوفد المرافق له, بتفقد المنشآت البترولية والغازية التابعة للمنطقة الصناعية لأرزيو, أين دشن وحدة فصل غازات الهواء لشركة "هيليوس" والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 طن في اليوم, مقسمة بين الأكسجين السائل ذي الجودة الطبية والنيتروجين السائل والأرجون السائل.

و تعد شركة "هيليوس" أحد فروع مجمع سوناطراك, المسيرة بالشراكة مع الشريك الأجنبي "هيلاب", وهي متخصصة في تثمين الهيليوم المتواجد في غاز التموين الذي يوفره مركب تمييع الغاز الطبيعي (GL2Z).

و تم توسيع نشاطات الشركة لتشمل إنتاج غازات صناعية أخرى لتلبية احتياجات الوحدات الإنتاجية لمجمع سوناطراك من حيث النيتروجين, والأكسجين الطبي تزامنا مع ظهور جائحة كوفيد-19.

و بالمنطقة الصناعية لأرزيو أيضا, عاين الوفد أيضا العديد من المركبات الصناعية الطاقوية, في مقدمتها المركب الصناعي للغاز المميع (GL1Z), أين وقف الوفد مطولا لتفقد سير عمل وحداته, كما تلقى الوفد عرضا عن نشاطات الصيانة, وفق البيان.

و يعد المركب أحد المركبات الاستراتيجية التي يشرف عليها نشاط التمييع والفصل, حيث خضع المركب لعملية عصرنة وحداته الإنتاجية بعد عملية تفكيك المحول الرئيسي وتعويضه.

كما كانت الزيارة فرصة للسيد حشيشي لتفقد المركب الغازي (GP1Z) المتخصص في إنتاج غاز الميثان والبروبان, يضيف البيان الذي أشار أن الرئيس المدير العام لسوناطراك اطلع على شروح تقنية عن سير الإنتاج بالمركب.

و أشار البيان أنه خلال هذه الزيارة, تفقد المسؤول ذاته مركب الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة (AOA) المسيرة بالشراكة بين سوناطراك والشركة العمانية للأسمدة, والذي يضم وحدتين لإنتاج الأمونيا, تبلغ الطاقة التصميمية لكل واحدة منها 4ر1 مليون طن سنويا, وكذا وحدتين لتحبيب اليوريا بطاقة تصميمية لكل واحدة منها 4ر2 مليون طن سنويا.

و قام الوفد أيضا بزيارة مقر المديرية الجهوية-غرب لنشاط النقل عبر الأنابيب, وكذا مصفاة أرزيو, حيث اطلع على عمليات سير الإنتاج ومستوياته, أين أعطى الرئيس المدير العام بالمناسبة توجيهات ميدانية لدعم مستويات إنتاج المازوت من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية, حسب البيان.

و خلال زيارته الميدانية -يضيف المصدر ذاته- عاين السيد حشيشي "عن كثب" الصعوبات التي تعترض السير الحسن لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع بولاية وهران, بسبب الصيانة, مؤكدا أن سوناطراك ستتكفل بتقديم المساعدة التقنية الضرورية حتى يتسنى لهذه المحطة العمل بشكل عادي, لضمان إنتاج الكميات اللازمة من المياه الصالحة للشرب لتزويد ساكنة المنطقة.

و جاءت زيارة السيد حشيشي للمنطقة الصناعية لأرزيو, بعد إشرافه على الافتتاح الرسمي لأشغال ورشات العمل التي جرت فعالياتها بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران والتي نظمتها المديرية المركزية للبحث والتطوير لسوناطراك هذه الورشات.

و أشرف الرئيس المدير العام خلال هذه الأشغال على مراسم تكريم نايت عمر مناد, مهندس بسوناطراك والذي "رتب من بين أفضل المساهمين في البحث العلمي والتطوير في العالم", وفق البيان.