وهران: إفتتاح ملتقى دولي حول "أسئلة تحديث التفكير الديني في الفضاء الإسلامي"

وهران - افتتح مساء يوم الثلاثاء بجامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" الملتقى الدولي الموسوم ب "أسئلة تحديث التفكير الديني في الفضاء الإسلامي : سياقات التبلور وأدوات المقاربة".

و أبرز مدير الجامعة البروفيسور أحمد شعلال أن هذا اللقاء يجمع باحثين من جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا من حوالي 26 ولاية إلى جانبهم نظرائهم من مصر وتونس وقطر و تركيا وسيسمح "بتبادل الأفكار وتقاسم الرؤي في عروض معرفية متنوعة في اللغة والتناول المعرفي".

و من جهته أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية لذات الجامعة بوزيدي الهواري أن الملتقى يعتبر ثمرة جهود أربعة مخابر تابعة لوحدة البحث علوم الإنسان للدراسات الفلسفية والاجتماعية و الإنسانية.

كما أبرز الأستاذ عبد القادر بوعرفة، مدير وحدة البحث علوم الإنسان للدراسات الفلسفية والاجتماعية والإنسانية المنظمة للقاء الذي يقام بمناسبة اليوم

العالمي للفلسفة أن ممارسة التحديث والترهين للفكر الديني يرتكز على عدة قواعد منها الفهم العميق للموضوع وإحاطته بأصوله وقواعده العامة والتقيد بالمناهج وعدم إدخال الإيديولوجية وكذا التوازن في طرح الموضوع وغيرها.

و أشار الى أن دراسة موضوع التجديد في الفكر الديني يتعين أن يتسم بالنقد الهادف والموضوعي واحترام الرأي المخالف وتحقيق الوسطية ونبذ الغلو والتطرف واحترام الأصول و الثوابت.

و يكمن الهدف من هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع فرع وهران للجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية في تأكيد دور الفلسفة في مقاربة المشاغل الحضارية للمجتمعات العربية و الإسلامية المعاصرة والإسهام في إثراء النقاش بين مختلف الأطروحات المنجزة في المشهد الفكري العربي المعاصر حول النهضة والحداثة حسبما أبرزه رئيس اللجنة العلمية للملتقى سباعي لخضر.

كما يهدف إلى تفعيل المقاربة التكاملية للإشكالات المتعلقة بتحديث المعرفة الدينية وتجسير الهوة بين الباحثين والتأكيد على ضرورة التكامل المعرفي بين الآليات التراثية والمقاربات الحداثية وترسيخ أخلاقيات الحوار والنقد بين الأطروحات المختلفة حول الأسئلة الحضارية الملحة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة وكذا التحسيس بالمسؤولية الأخلاقية و الدينية لأهل الفكر والذكر في الاستجابة للهموم الحضارية للمسلم المعاصر وفق ذات المتحدث.

و قد تم برمجة خلال اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام العديد من المداخلات حول سبعة محاور تخص "السياقات التاريخية لنشأة العلوم الإسلامية وتدوينها" و"السياقات التاريخية والحضارية للدعوة إلى التحديث الديني" و"مشاريع التجديد الديني في عصر النهضة" و"المشاريع الحداثية في نقد الفكر الديني ومراجعاتها المختلفة" و"تجارب تجديد العلوم الدينية" و"عقبات تحديث الفكر الديني في الفضاء الإسلامي" و"الرهانات الحضارية و السياسية والاجتماعية و التربوية لأسئلة تحديث الفكر الديني في الفضاءات العربية الإسلامية".