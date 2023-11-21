وهران: إستلام مصنع السيارات "فيات" منتصف ديسمبر

و أبرز السيد سعيود في تصريح إعلامي على هامش تفقده للمشروع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي أن أشغال إنجاز المصنع تسير بوتيرة "جد متقدمة" وفق البرنامج المسطر وتجاوزت نسبة الأشغال به 90 بالمائة على أن يسلم كليا منتصف شهر ديسمبر القادم ويدخل حيز الانتاج نهاية العام الجاري وفق الآجال المحددة.

و أضاف أنه "لم يتبق سوى أشغال التهيئة الخارجية والأشغال الثانوية على مستوى المبنى اللوجيستيكي ومبنى تركيب السيارات والتي توشك على نهايتها قبل 15 ديسمبر القادم على أقصى تقدير", مشيرا إلى أن "خط الإنتاج الأول الخاص بتركيب سيارات علامة فيات 500 انتهت الأشغال به فيما يوجد خط الإنتاج الثاني الخاص بعلامة ديبلو في مرحلة التركيب".