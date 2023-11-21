وهران: إستلام مصنع السيارات "فيات" منتصف ديسمبر

و أبرز السيد سعيود في تصريح إعلامي على هامش تفقده للمشروع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي أن أشغال إنجاز المصنع تسير بوتيرة "جد متقدمة" وفق البرنامج المسطر وتجاوزت نسبة الأشغال به 90 بالمائة على أن يسلم كليا منتصف شهر ديسمبر القادم ويدخل حيز الانتاج نهاية العام الجاري وفق الآجال المحددة.
و أضاف أنه "لم يتبق سوى أشغال التهيئة الخارجية والأشغال الثانوية على مستوى المبنى اللوجيستيكي ومبنى تركيب السيارات والتي توشك على نهايتها قبل 15 ديسمبر القادم على أقصى تقدير", مشيرا إلى أن "خط الإنتاج الأول الخاص بتركيب سيارات علامة فيات 500 انتهت الأشغال به فيما يوجد خط الإنتاج الثاني الخاص بعلامة ديبلو في مرحلة التركيب".
و بخصوص التهيئة الخارجية للمصنع, أوضح نفس المسؤول أن الأشغال التي أسندت لثلاث مقاولات توشك على نهايتها حيث بلغت نسبة تقدمها 92 بالمائة على أن تنتهي أواخر نوفمبر الجاري, مذكر بأنه تم الانتهاء من أشغال ربط المصنع بالكهرباء وشبكة الألياف البصرية (الانترنت) والغاز والمياه والتطهير الصحي وكذا الطرقات بنسبة 100 بالمائة.
و أشار والي وهران الى أن هذا المشروع سيسمح فور دخوله حيز الخدمة ب "خلق ديناميكية اقتصادية ببلدية طفراوي من جهة وتشجيع متعاملين اقتصاديين أخرين للاستثمار بهذه المنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة 576 هكتار من جهة أخرى".
و كشف ذات المسئول أن المصنع سيعرف عملية توسعة مما سيسمح بتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة شباب المنطقة التي ستصبح مستقبلا أكثر جاذبية للاستثمار.
و يعتبر مصنع سيارات "فيات" أول مصنع أجنبي 100 بالمائة وتقدر طاقة إنتاجه ب 90.000 سيارة في السنة بإنتاج 3 أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026 على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقا من 2029.
للتذكير فقد تم توظيف بهذا المصنع 125 عامل فيما ينتظر أن يصل عدد العمال إلى 300 نهاية السنة الجارية، كما ينتظر توظيف 300 آخرين في غضون سنة 2024.
من جهة أخرى أكد السيد سعيود جاهزية وهران لاستقبال المستثمرين بما في ذلك إنتاج و تركيب السيارات, مضيفا أن الولاية تضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وعاء عقاري يقدر ب 400 هكتار لفائدة المستثمرين.