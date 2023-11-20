غرداية : إفتتاح الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية "الخضراء''

غرداية - إفتتحت اليوم الإثنين فعاليات الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية "الخضراء" بجامعة غرداية بمبادرة من الوكالة الوطنية للنفايات وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر.

وأوضح السيد رياض بوجمادي مسؤول عن الطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا الحدث أن إختيار غرداية لإحتضان هذه التظاهرة يعود إلى توفرها على إمكانيات بشرية هامة مهتمة بإنشاء مقاولات في مجال المهن البيئية وأيضا وجود قصر إيكولوجي "تافيلالت" الذي يستجيب للمعايير البيئية وإعادة تدوير النفايات.

وفي نفس السياق أبرزت السيدة حنان كعوان، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بأن هذا الحدث يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المقاولاتية "الخضراء" في الإقتصاد الدائري، ودعم حاملي المشاريع من خلال إطلاعهم على الفرص ومرافقتهم لإنشاء واستدامة مؤسساتهم'.

وذكرت في هذا السياق بأن "جامعة غرداية تتوفر على نادي لحاملي المشاريع ودار المقاولاتية التي سنرافقها لتجسيد مشاريعهم في مجال الإقتصاد الدائري المستدام''.

ومن جانبه، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان الى أن "هذا الأسبوع يهدف بشكل أساسي إلى استهداف أكبر عدد ممكن من الجامعيين الشباب وتشجيع مختلف الأنشطة في مجالات تسيير النفايات مع تعزيز فرص توفير الثروة والتنمية المستدامة".

وأردف قائلا في هذا الصدد : "نحن بصدد إرساء قاعدة متينة لتطوير الإقتصاد الدائري، وتثمين بقايا المواد والنفايات وتطوير تكنولوجيا إعادة التدوير".

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وأكد السيد ومان "أن تحقيق اقتصاد دائري مستدام الذي يحقق قيمة مضافة يتطلب دعم المستثمرين، وخاصة الجامعيين الشباب من خلال تحفيزهم على الإبتكار في مجال معالجة النفايات وفرزها وتثمينها" .

ومن ناحيته، أبرز والي غرداية عبد الله أبي نوار، الجهود التي تبذلها الدولة في معالجة النفايات العضوية والسائلة والثقيلة، قبل أن يدعو حاملي المشاريع خاصة الجامعيين الشباب إلى الإستثمار في الإقتصاد الدائري وإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

وعلى هامش افتتاح الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية "الخضراء" أكد المفتش الجهوي للبيئة (ورقلة)، عمار بوعامر، "أن هناك وعيا متزايدا بالقضايا البيئية لدى الشباب بالجنوب، مما يساهم في تعزيز ديناميكية اقتصادية سريعة التطور فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات واسترجاعها " .

ويرى السيد بوعامر أن النفايات تعد حاليا بمثابة منتجات يتوجب إعادة تقييمها من خلال ترقية المقاولاتية "الخضراء" والتنمية المستدامة، لافتا الى أن تطوير الإقتصاد الدائري يشكل عاملا أساسيا لمعالجة البطالة وضمان استدامة الإقتصاد وتنمية الإقتصاد المحلي المنشئ للثروة.

وبرمجت خلال هذه الفعاليات ورشات عمل وملتقيات وجلسات عمل ، التي سيتم خلالها التطرق إلى سبل ترقية المقاولاتية "الخضراء"، وتوفير فرص عمل مستدامة، وحول تشجيع البحث العلمي والإبتكار في مجال الإقتصاد الدائري، وخاصة تسيير النفايات، حسبما أشار المنظمون.

وتجمع هذه الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية "الخضراء" التي تنظمها الوكالة الوطنية للنفايات بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر وبالشراكة مع الجامعة وولاية غرداية، كافة الفاعلين في مجال تطوير المقاولاتية وتسيير النفايات بولاية غرداية، وكذلك الطلاب الجامعيين الشباب والتكوين المهني من حاملي المشاريع .