أمطار رعدية مرتقبة بوسط و شرق البلاد بداية من يوم الغد

الجزائر- ستشهد عدة ولايات من وسط و شرق البلاد، بداية من يوم غد الثلاثاء، هطول أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفقة محليا برياح قوية، حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", كل من ولايات تيبازة, الجزائر العاصمة, البليدة, بومرداس, تيزي وزو, بجاية, جيجل, سكيكدة, عنابة, و الطارف.

و تقدر كميات الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها ما بين 30 و50 ملم, و قد تصل أو تتجاوز محليا 60 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 18:00 على الأقل من يوم الأربعاء.

كما تخص ذات النشرية كل من ولايات الشلف, عين الدفلى, المدية, البويرة, برج بوعريريج, سطيف, ميلة, قسنطينة, قالمة, سوق أهراس, و تمتد صلاحيتها من الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء إلى غاية نفس التوقيت على الأقل من يوم الأربعاء.

و تقدر كميات الأمطار المرتقبة بالولايات المذكورة ما بين 20 و 40 ملم, تكون مصحوبة برياح قوية.