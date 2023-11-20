Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمطار رعدية مرتقبة بوسط و شرق البلاد بداية من يوم الغد

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 18:17     الفئـة : جهـوي
أمطار رعدية مرتقبة بوسط و شرق البلاد بداية من يوم الغد

 

الجزائر- ستشهد عدة ولايات من وسط و شرق البلاد، بداية من يوم غد الثلاثاء، هطول أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفقة محليا برياح قوية، حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي", كل من ولايات تيبازة, الجزائر العاصمة, البليدة, بومرداس, تيزي وزو, بجاية,  جيجل, سكيكدة, عنابة, و الطارف.

و تقدر كميات الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها ما بين 30 و50 ملم, و قد تصل أو تتجاوز محليا 60 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 18:00 على الأقل من يوم الأربعاء.

كما تخص ذات النشرية كل من ولايات الشلف, عين الدفلى, المدية, البويرة, برج بوعريريج, سطيف, ميلة, قسنطينة, قالمة, سوق أهراس, و تمتد صلاحيتها من الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء إلى غاية نفس التوقيت على الأقل من يوم الأربعاء.

و تقدر كميات الأمطار المرتقبة بالولايات المذكورة ما بين 20 و 40 ملم, تكون مصحوبة برياح قوية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية مرتقبة بوسط و شرق البلاد بداية من يوم الغد
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 18:17     الفئـة : جهـوي   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.20

صناعات غذائية والتغليف: متعاملون جزائريون ومصريون يبرزون أهمية استغلال فرص التعاون الثنائي

23.11.20

العدوان على غزة: هيئة الأحزاب الجزائرية المناصرة لفلسطين تطالب بإدخال المساعدات وإسعاف…

23.11.20

الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى الجزائر غدا الثلاثاء

23.11.20

لعقاب يؤكد حرص رئيس الجمهورية على إصدار قوانين "واضحة ودقيقة" لتنظيم قطاع الإتصال

23.11.20

جانت/ وساطة الجمهورية : يوم تكويني حول رقمنة سجلات شكاوي المواطنين

23.11.20

إنشاء شبكة دولية من الخبراء حول الإنتقال الطاقوي بإفريقيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.16

السيد عطاف يجري محادثات ثنائية مع وزير النقل البريطاني

23.11.17

رئيس الجمهورية يؤكد دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين

23.11.17

رئيس الجمهورية أحدث "تغييرات هيكلية" للتكفل بانشغالات الجالية الوطنية في الخارج

23.11.17

الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة البحرية بشنغهاي في سادس يوم من زيارته الرسمية إلى الصين

23.11.16

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى إسبانيا

23.11.16

رئيس الجمهورية: لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر