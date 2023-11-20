سطيف: مشاركة زهاء 60 عارضا في صالون الصناعة الغذائية و الإبتكار

سطيف - يشارك زهاء 60 عارضا في صالون الصناعة الغذائية والإبتكار "سيا الجزائر" في طبعته الثانية التي إفتتحت يوم الإثنين بحضور ممثلين لعديد شركات ومؤسسات ناشئة من مختلف أنحاء الوطن تنشط في مجال الصناعات الغذائية والتغليف والخدمات اللوجيستية الغذائية ومنتجات الألبان وموردين ومستوردين للمادة الأولية في مجال الصناعة الغذائية وغيرها.

و تتضمن أجنحة هذا الصالون المقام بقاعة "الدوم" بالمركز التجاري "بارك مول" بوسط المدينة والذي أشرفت على افتتاحه السلطات العمومية عديد المنتجات الغذائية المصنعة وطنيا كالحلويات والمنتجات المعلبة ومشتقات الحليب والمشروبات الغازية والبسكويت ومشتقات اللحوم بالإضافة إلى شركات نقل وتوزيع وغيرها.

و صرحت محافظة الصالون، السيدة إنصاف فوغالي ل /وأج أن الصالون الذي ينظم تحت شعار "دعم الشركات لتشجيع الإنعاش الاقتصادي الجزائري و تثمينه" هو فضاء متاح أمام المتعاملين للاقتصاديين لعرض منتجاتهم و الترويج لها و التعريف بآخر الابتكارات الحاصلة في ميدان الصناعات الغذائية. و أوضحت ذات المتحدثة أن "هذه التظاهرة تعتبر بمثابة فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين و إبرام اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين كما تعد تجربة تمكن المؤسسات من عرض منتجاتها وزيادة نسبة الاستثمار من خلال تعريف السوق بعلاماتها التجارية واستقطاب عملاء جدد والتواصل فيما بينهم لفهم احتياجاتهم".

و سيتم خلال هذه التظاهرة التي ستمتد على مدار 3 أيام تحسيس المتعاملين الاقتصاديين وتقديم شروحات لهم حول الآليات والتسهيلات المعتمدة من أجل تعزيز عمليات التصدير حيث تشارك ضمن فعالياتها مصالح المديرية الولائية للتجارة و ترقية الصادرات و الجمارك الجزائرية و مؤسسات مالية على غرار البنك الجزائري الخارجي و أخرى تأمينية كالشركة الوطنية للتأمينات و غيرها.

و ثمن عديد العارضين مبادرة تنظيم هذا الصالون على غرار السيدة عفاف سعود، صاحبة مؤسسة ناشئة مختصة في إنتاج منتجات السكاكر ( شوكولاتة و بسكويت و غيرها ) بولاية قالمة التي اعتبرت هذه التظاهرة فرصة للتعريف بالمنتوج المحلي و الارتقاء به ن مبرزة بأن " مشاركتها في التظاهرة ستسمح لها بالاحتكاك بالمشاركين لتبادل الخبرات بغرض رفع بعض العراقيل لاسيما ما تعلق بالتسويق".