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الموافقة على إنجاز 6 مشاريع استثمارية جديدة بقطاع الشباب والرياضة بجيجل خلال سنة 2024

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:42     الفئـة : جهـوي
الموافقة على إنجاز 6 مشاريع استثمارية جديدة بقطاع الشباب والرياضة بجيجل خلال سنة 2024

جيجل- كشف وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, بعد ظهر اليوم الاثنين من ولاية جيجل عن موافقة السلطات العمومية على إنجاز ستة مشاريع استثمارية جديدة تخص القطاع بالولاية خلال السنة المقبلة.

وأوضح السيد حماد في تصريح للصحافة بمركز الترفيه الشباني "برج بليدة" ببلدية العوانة على هامش زيارة عمل و تفقد للولاية، أن "المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية أبدت موافقتها لإنجاز ستة (06) مشاريع استثمارية جديدة بالولاية بقيمة مالية تقدر ب 740 مليون دج".

و أبرز الوزير بأنه من بين المشاريع التي تمت الموافقة عليها "إعادة الاعتبار وتجهيز الملعب متعدد الرياضات رويبح حسين ببلدية جيجل وكذا إعادة تأهيل و تكسية أرضية الملعب البلدي العقيد عميروش بذات البلدية بالعشب الاصطناعي إضافة إلى دراسة ومتابعة إنجاز وتجهيز دار للشباب ببلدية بوراوي بلهادف فضلا عن ترميم عديد المنشآت الرياضية بالولاية".

و أردف ذات المسؤول أنه تمت الموافقة أيضا على "إعادة تقييم خمس عمليات هي في طور الإنجاز على غرار مشروعي إنجاز مسبحين جواريين ببلديتي الميلية و سيدي معروف وكذا متابعة إنجاز ملعب لكرة القدم ببلدية الشقفة ".

كما أفاد السيد حماد أن مسعى الوزارة قائم على توفير "المنشآت الرياضة لأطفالنا لممارسة نشاطاتهم ومرافقة مشاريعهم الابتكارية واكتشاف المواهب الشابة", مؤكدا على ضرورة "الحرص على التسيير الرشيد لمختلف المكتسبات التي من شأنها أن ترتقي بالممارسة الرياضية".

قبل ذلك,ن قام وزير الشباب و الرياضة بتدشين مسبح نصف أولمبي أطلق عليه اسم "الشهيد العجرود براهم" ببلدية الطاهير و المركب الرياضي الجواري ببلدية السطارة مع إعطاء إشارة انطلاق مشروع تغطية ملعب ذات البلدية بالعشب الاصطناعي إضافة إلى معاينة مشروعي المسبح نصف الأولمبي ببلدية الميلية و الملعب متعدد الرياضات 5.400 مقعد ببلدية قاوس فضلا عن الوقوف على مدى تقدم الأشغال بالقاعة الرياضية 3.000 مقعد بعاصمة الولاية حيث شدد على "ضرورة تسليم مختلف المشاريع في آجالها" خدمة لشباب المنطقة.

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الموافقة على إنجاز 6 مشاريع استثمارية جديدة بقطاع الشباب والرياضة بجيجل خلال سنة 2024
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:42     الفئـة : جهـوي   شارك

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