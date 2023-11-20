أشغال عمومية : ضرورة إعداد دفاتر الشروط بإتقان ودراية بما يضمن اختيار مؤسسات إنجاز كفؤة

تيسمسيلت - أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ اليوم الاثنين بتيسمسيلت على ضرورة إعداد دفاتر الشروط بإتقان ودراية بما يسمح باختيار مؤسسات انجاز كفؤة وقادرة على إتمام المشاريع في أقصر الآجال وحسب معايير الجودة.

وصرح الوزير خلال متابعته لعرض حول مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية تيسمسيلت والطريق السيار شمال-جنوب والذي أشرف إنطلاقه في إطار زيارته الى الولاية أنه "لا بد من إعداد دفاتر الشروط بحنكة وعن دراية لضمان اختيار شركات انجاز قادرة على اتمام المشاريع في آجال مدروسة وبالمواصفات التقنية المطلوبة لتفادي تسجيل عدم جدوى المناقصات".

وأوضح السيد رخروخ أن "دفاتر الشروط يتعين أن تعد بشفافية وتراعي كل النقاط المتعلقة بتحديد الشروط المطلوبة لدى المؤسسات على غرار العتاد والامكانيات المالية والبشرية من خلال ادراج الحصيلة السنوية لنشاطها ضمن ملف المناقصة".

وأبرز في هذا السياق بأن آجال إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية تيسمسيلت والطريق السيار شمال-جنوب "مبالغ فيها" رغم أن دفتر الشروط تم اعداده لاختيار أقوى مؤسسات الانجاز وطنيا إلا أن المؤسسات الستة المختارة حددت آجال 18 شهرا رغم أن المشروع يمكن تجسيده "في ظرف سنة واحدة على الأكثر" ولذا أمر بمراجعة هذه الآجال مع الالتزام بالمواصفات التقنية المطلوبة.

وأمر الوزير مديري المؤسسات المكلفة بتجسيد هذا المشروع بتعزيز الورشات لضمان العمل وفق نظام ثلاث فرق أو على الاقل فرقتين بالنظر لأهمية كل المشاريع التي استفادت منها ولاية تيسمسيلت برسم البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لصالح الولاية خلال السنة الماضية بما يفوق 47 مليار دج لقطاع الأشغال العمومية.

وستخلق هذه المشاريع ، يضيف الوزير، حركية تنموية واقتصادية على مستوى العديد من البلديات النائية لهذه الولاية والولايات المجاورة على غرار المدية والجلفة وكذا تسهيل الحركية المرورية اضافة الى كونها تخلق مناصب شغل معتبرة أثناء سير الأشغال.

ومن جهة ثانية، تفقد السيد رخروخ خلال هذه الزيارة مشاريع أخرى على غرار ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 في جزءه الرابط بين ولايتي تيسمسيلت وتيارت على مسافة 8 كلم حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 32 بالمائة على أن يكون جاهزا نهاية شهر يونيو من السنة القادمة.

كما عاين أيضا مشاريع تخص عصرنة أشطر من الطرق الولائية التي ستكلف 6ر523 مليون دج على أن تسلم في نهاية العام الجاري .