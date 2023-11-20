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رخروخ يشرف على إطلاق مشروع ربط ولاية تيسمسيلت بالطريق السيار شمال-جنوب

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:10     الفئـة : جهـوي
رخروخ يشرف على إطلاق مشروع ربط ولاية تيسمسيلت بالطريق السيار شمال-جنوب

تيسمسيلت - أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الإثنين بتيسمسيلت على إنطلاق مشروع ربط الولاية بالطريق السيار شمال-جنوب إتجاه ولاية المدية عبر طريق مزدوج يمتد على مسافة 73 كلم.

و أكد الوزير عقب متابعته لعرض حول المشروع المسجل ضمن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية سنة 2022 بحضور كل من واليي تيسمسيلت فتحي بوزايد والمدية جهيد موس على أهمية هذا المشروع الذي يمثل شريانا مهما لربط ولاية تيسمسيلت بولايات الجنوب وكذا بالجزائر العاصمة حيث ستدوم الرحلة ساعتين ونصف على الاكثر, مبرزا انه سيخفف الضغط المروري على الطريق الوطني رقم 14 باتجاه عين الدفلى ومنها الجزائر العاصمة.

و أبرز مدير مؤسسة الجزائرية للطرقات صاحبة المشروع من خلال العرض المقدم بالمناسبة أن هذا المشروع يتوزع على شطرين الأول يمتد على مسافة 34 كلم بولاية تيسمسيلت انطلاقا من منطقة المغيلة فيما الشطر الثاني سيجسد بولاية المدية على مسافة 39 كلم وصولا الى المحول الرئيسي لمدينة قصر البخاري.

و سيكلف المشروع الذي أسندت مهمة انجازه إلى ست شركات وطنية 20 مليار دج على أن يستلم في ظرف 18 شهرا وفق الشروحات المقدمة, ليؤكد الوزير في تدخل له على ضرورة تقليص آجال الانجاز الى سنة واحدة بالنظر الى القدرات والامكانيات التي تتوفر عليها الشركات المكلفة بتجسيده.

من جهة أخرى, وقف السيد رخروخ على سير أشغال ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية تيسمسيلت انطلاقا من بلدية العيون باتجاه الحدود الإدارية لولاية الجلفة على مسافة 22 كلم.

و قد تم توزيع المشروع الى ثلاث حصص أسندت الى مؤسسات محلية قصد استلامه في الآجال المحددة نهاية شهر يونيو القادم اذ سيكلف انجازه 1,6 مليار دج. وقد أمر الوزير بالتنسيق مع السلطات المحلية للجلفة المجاورة لإنجاز الشطر الواقع بهذه الولاية.

و يتضمن برنامج زيارة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الى تيسمسيلت أيضا معاينة مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 في جزئه الرابط بين هذه الولاية وولاية تيارت.

آخر تعديل على الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:20
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رخروخ يشرف على إطلاق مشروع ربط ولاية تيسمسيلت بالطريق السيار شمال-جنوب
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:10     الفئـة : جهـوي   شارك

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