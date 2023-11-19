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تنظيم الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية الخضراء بغرداية إبتداء من غد الإثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 19 نوفمبر 2023 15:05     الفئـة : جهـوي

الجزائر - تنظم الوكالة الوطنية للنفايات بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية الخضراء ابتداء من غد الاثنين على مستوى جامعة غرداية، بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في المنظومة المقاولاتية في مجال تسيير النفايات، من القطاعين العام و الخاص و كذا المجتمع المدني، وفق ما أفاد به بيان مشترك للهيئتين المنظمتين.


و تهدف هذه التظاهرة، التي تعرف ايضا مشاركة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي و التكوين المهني، الى "تعزيز ديناميكيات التعاون و تكاتف الجهود كما ستكون بمثابة محفز للأفكار في المجال" وفق ذات المصدر, الذي أشار الى أنه سيتم خلال هذه الفعالية تنظيم ورشات و محاضرات و جلسات عمل تتناول تعزيز ريادة الاعمال الخضراء وخلق فرص عمل مستدامة و نمو اقتصادي شامل مع تشجيع البحث العلمي في المقاولاتية ذات الصلة بتسيير النفايات.


و بالمناسبة، سيتم تنظيم مسابقات و تحديات هدفها "التحفيز على التميز و الابداع و التأسيس لثقافة الاستحقاق و تمكين الطاقات الشبابية و القدرات الابداعية من البروز في نشاط تسيير النفايات".
في ذات الاطار دعت كل من الوكالة الوطنية للنفايات و برنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر الطلبة الجامعيين، من حملة المشاريع، و المؤسسات الناشئة و ممثلي المجتمع المدني، الى المشاركة في هذه الايام.

آخر تعديل على الأحد, 19 نوفمبر 2023 15:58
كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية الخضراء بغرداية إبتداء من غد الإثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 19 نوفمبر 2023 15:05     الفئـة : جهـوي   شارك

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