تنظيم الطبعة الثانية لأسبوع المقاولاتية الخضراء بغرداية إبتداء من غد الإثنين

و تهدف هذه التظاهرة، التي تعرف ايضا مشاركة قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي و التكوين المهني، الى "تعزيز ديناميكيات التعاون و تكاتف الجهود كما ستكون بمثابة محفز للأفكار في المجال" وفق ذات المصدر, الذي أشار الى أنه سيتم خلال هذه الفعالية تنظيم ورشات و محاضرات و جلسات عمل تتناول تعزيز ريادة الاعمال الخضراء وخلق فرص عمل مستدامة و نمو اقتصادي شامل مع تشجيع البحث العلمي في المقاولاتية ذات الصلة بتسيير النفايات.
و بالمناسبة، سيتم تنظيم مسابقات و تحديات هدفها "التحفيز على التميز و الابداع و التأسيس لثقافة الاستحقاق و تمكين الطاقات الشبابية و القدرات الابداعية من البروز في نشاط تسيير النفايات".
في ذات الاطار دعت كل من الوكالة الوطنية للنفايات و برنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر الطلبة الجامعيين، من حملة المشاريع، و المؤسسات الناشئة و ممثلي المجتمع المدني، الى المشاركة في هذه الايام.