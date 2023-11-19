الجلفة: مشاركة 20 متعاملا إقتصاديا في معرض منتجات الصناعة المحلية

الجلفة - يشارك حوالي 20 متعاملا إقتصاديا اليوم الأحد بالجلفة في معرض مفتوح حول منتجات الصناعة المحلية لمؤسسات تنشط محليا وذلك في إطار إختتام برنامج الإحتفاء بالأسبوع العالمي للمقاولاتية الذي نظمته المديرية الولائية للصناعة.

وضمت أجنحة هذا المعرض الذي احتضنه المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين بالقطب الحضري "بربيح" بعاصمة الولاية, أجنحة لعدة مؤسسات محلية مختصة في الصناعات الغذائية و الصناعات التحويلية للبلاستيك والورق والمنتجات الطاقوية وغيرها من المجالات الصناعية الأخرى.

ونوه عدد من زوار المعرض الذين إلتقتهم (وأج) بعين المكان، ببعض المنتجات التي أضحت "قيمة مضافة للإقتصاد الوطني" على غرار المنتجات الورقية و منتجات قطع غيار الماكنات و المواد الناتجة عن الرسكلة وتدوير مخلفات البلاستيك و الكرتون، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التي أصبحت رائدة وطنيا و إقليميا في صناعة المضخات المائية، -حسبهم-.

وبدوره، أوضح المدير المحلي للصناعة، عصام بن شريف، أن هذا المعرض "جاء كنشاط ختامي لتظاهرة الأسبوع العالمي للمقاولاتية الذي نظم في الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 19 نوفمبر، حيث يهدف لإبراز مقومات المؤسسات الناشئة والداعمة للإقتصاد الوطني".

وأضاف ذات المسؤول أن هذه المؤسسات "غيرت من طابع المنطقة وإنتقالها من كونها ولاية سهبية فقط إلى منطقة لها مكانتها في مجال الاستثمار و الصناعات التحويلية التي أضحت تعرف بها في السوق الوطنية في كثير من المنتجات".

ومن جهتهم، أكد المشاركون في هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة قوية لمختلف الهيئات العمومية المرافقة للإستثمار والصناعة، على أهمية هذا المعرض الذي يضمن تقارب واحتكاك المتعاملين فيما بينهم و تبادل الخبرات ناهيك عن ضمان فرص للتسويق وعرض المنتجات.