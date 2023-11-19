النعامة: تهيئة منطقة التوسع السياحي بعين ورقة... خطوة هامة لترقية الإستثمار

النعامة - حظيت منطقة التوسع السياحي لعين ورقة ببلدية عسلة (ولاية النعامة) بإطلاق عملية لتهيئتها و التي تعد خطوة هامة لترقية وتنويع الإستثمار السياحي بها و للإستغلال الأمثل لخصوصياتها الحموية.

و تتيح هذه العملية التي خصص لها أكثر من 1 مليار دج توفير عقار مهيئ وربطه بمختلف الشبكات على مستوى موقعين الأول يتربع على مساحة 37 هكتار و الثاني على 43 هكتار لإنجاز نحو 20 مشروع استثماري مبرمج سيوفر مرافق للإيواء بطاقة إستيعاب إجمالية تقدر ب 1500 سرير وما يقارب 2000 منصب عمل مباشر و غير مباشر، كما أبرز مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية يزيد دداش.

و في إطار تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الخاص بمنطقة عين ورقة سيشرع في تجسيد مشاريع إستثمارية سياحية متنوعة تتماشى مع خصوصياتها و النهوض بمقوماتها السياحية والطبيعية المتمثلة في الحمام المعدني والعديد من المواقع الأثرية والطبيعية المتنوعة إلى جانب احتضانها لمعالم دينية كالزوايا والقصور القديمة وإحياء سكانها للمواسم التراثية والشعبية.

و من بين المشاريع الإستثمارية التي تمت المصادقة عليها لتجسيدها بمنطقة عين ورقة في إطار هذا المخطط أشارت مديرية القطاع إلى إنجاز مركزين الأول للتأهيل واللياقة والصحة وآخر للتسلية وقرية سياحية وثلاثة فنادق ودار للضيافة و مخيم عائلي ومركز للصناعة التقليدية ومركب رياضي.

من أجل إستغلال أمثل للمحطة المعدنية لعين ورقة

وأشار نفس المسؤول إلى إعداد دراسة تقنية منتهية للإنطلاق "قريبا" في عملية أخرى تخص إعادة تأهيل المحطة المعدنية لعين ورقة والتي رصد لها في مرحلة أولى مبلغ مالي قيمته 300 مليون دج لإنجاز التهيئة الخارجية لهذا المرفق وتوسيعه لإستقطاب عدد كبير من السياح إضافة إلى أشغال لعصرنة هذا الفضاء السياحي الحموي من أجل الإستغلال الأمثل له.

و تستقطب المحطة الحموية لعين ورقة ما يربو عن 400 زائر أسبوعيا و تسير حاليا من طرف مصالح بلدية عسلة حيث توفر التداوي والإستحمام بمياهها المعدنية الساخنة حيث يشكل هذا الموقع السياحي فضاء مناسبا لقضاء العطل بالنسبة للزوار والعائلات.

و اعتبر رئيس جمعية الأمل للتنمية السياحية بالنعامة، عاشوري عمر أن إعادة تأهيل هذا الحمام المعدني التقليدي من شأنه المساهمة في دفع وتيرة حركية السياحة الداخلية بالولاية مقترحا عصرنة مرافقه وتقوية التدفق لمنابعه الساخنة الباطنية التي تقدر حاليا ب 2 لتر في الثانية.

و أكد نفس المتحدث أن تأهيل اليد العاملة شرط آخر لضمان التكفل الجيد بالزوار إلى جانب تعزيز هذه المنطقة بفضاءات للترفيه والإستجمام.

و تضم منطقة التوسع السياحي لعين ورقة التي تقع نحو 100 كلم جنوب شرق النعامة وتتربع على مساحة إجمالية قوامها 2.905 هكتار تضاريس جبلية بمناظر متنوعة تضفي عليها رونقا و جمالا إلى جانب موقع مغارة " غنجاية " وآخر للنقوش الصخرية وبقايا لغابة متحجرة ومنطقة رطبة تضم أصناف متنوعة من الطيور المائية ومصنفة في إطار إتفاقية "رمسار" الدولية.

و تشهد هذه المنطقة توفدا ملحوظا للسياح كما إنتعش ايضا تنظيم الرحلات وفق المسارات السياحية المتعددة التي تزخر بها والتي تشكل أيضا فرصة للتعرف على عادات وتقاليد سكانها.

و عبر العديد من زوار هذه الفضاءات عن إعجابهم بمناظرها الطبيعية الجذابة و النمط المعماري "المتميز" لقصورها القديمة و كرم و حسن الضيافة لساكنة المنطقة إلا أنها تحتاج - حسبهم- إلى المزيد من الإهتمام للترويج لها و إستقطاب المستثمرين من أجل توفير مرافق الإستقبال وجعلها قبلة للسياح الوطنيين والأجانب.

و أكد أصحاب وكالات السياحة والأسفار بالنعامة على الإنتعاش الذي يسجله قطاع السياحة بالولاية التي تزخر بكل المقومات من مواقع أثرية وطبيعية ذات القيمة السياحية و الإقتصادية الكبيرة سيما بعد تشجيع صيغة الإقامة لدى الساكن وتجسيد عدة برامج للمحافظة وحماية وتثمين التراث المادي واللامادي والطبيعي والثقافي لهذه المناطق السياحية.

و للإشارة تتوفر ولاية النعامة على ستة مواقع مصنفة للتوسع السياحي بمساحة إجمالية قوامها 3.291 هكتار بكل من عين ورقة و تيوت و فوناسة و سيدي بوجمعة و مكثر ورويس الجير التي من شأنها إنعاش مختلف أشكال السياحة على غرار البيئية والحموية والدينية وغيرها كما تمت الإشارة إليه.