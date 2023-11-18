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نحو استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات

  أدرج يـوم : السبت, 18 نوفمبر 2023 17:33     الفئـة : جهـوي
نحو استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات

تيزي وزو - كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، عن مشروع لاستغلال منجم الفلدسبات (feldspath) الواقع بتيزي وزو، لإنتاج، محليا، هذه المادة التي تدخل في صناعة الخزف.

وأكد السيد عرقاب، على هامش زيارة عمل لولاية تيزي وزو، أن هذه الأخيرة منطقة "منجمية بامتياز" و من أهم المناجم التي تزخر بها، منجم الفلدسبات، و هي من المواد الأولية التي تستعمل في إنتاج الخزف ذو جودة عالية و عالمية والتي "توجد بمناطق من الجزائر أهمها من حيث القدرات منجمي تيزي وزو"، كما قال.

وأوضح، أن هذا المنجم هو "الأكبر على المستوى الوطن إلى جانب منجم مماثل بولاية عنابة، و رغم ذلك فالجزائر مازالت تستورد هذه الثروة المنجمية من الخارج"، مبرزا أهمية استغلال المنجم من أجل تقليل فاتورة الإستراد.

ومن أجل استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات سوف تقوم وزارة الطاقة و المناجم، و بالتنسيق مع السلطات المحلية لتيزي وزو، بوضع خطة طريق لإطلاق هذا المشروع في أحسن الظروف، كما كشف عنه السيد عرقاب.

وأضاف الوزير أن الديوان الوطني للبحوث الجيولوجية و المنجمية (ORGM) قد أعد دراسة أولية حول المشروع وسوف ينطلق الشروع في المرحلة العملية التي تتمثل في زيارة مواقع المناجم من طرف فريق من الخبراء من الوزارة، و دراسة، مع الوالي، خطة لإنجاح  العملية وتفادي ما قد يعرقل المشروع.

وأكد السيد عرقاب تجنيد قطاعه لكل الوسائل لإنجاح المشروع الذي "سيوفر ثروة" تتمثل في المادة الأولية فلدسبات و "سيخلق مناصب عمل كثيرة لفائدة مواطني الولاية".

 

آخر تعديل على السبت, 18 نوفمبر 2023 18:05
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نحو استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات
  أدرج يـوم : السبت, 18 نوفمبر 2023 17:33     الفئـة : جهـوي   شارك

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