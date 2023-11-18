نحو استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات

وأكد السيد عرقاب، على هامش زيارة عمل لولاية تيزي وزو، أن هذه الأخيرة منطقة "منجمية بامتياز" و من أهم المناجم التي تزخر بها، منجم الفلدسبات، و هي من المواد الأولية التي تستعمل في إنتاج الخزف ذو جودة عالية و عالمية والتي "توجد بمناطق من الجزائر أهمها من حيث القدرات منجمي تيزي وزو"، كما قال.
وأوضح، أن هذا المنجم هو "الأكبر على المستوى الوطن إلى جانب منجم مماثل بولاية عنابة، و رغم ذلك فالجزائر مازالت تستورد هذه الثروة المنجمية من الخارج"، مبرزا أهمية استغلال المنجم من أجل تقليل فاتورة الإستراد.
ومن أجل استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات سوف تقوم وزارة الطاقة و المناجم، و بالتنسيق مع السلطات المحلية لتيزي وزو، بوضع خطة طريق لإطلاق هذا المشروع في أحسن الظروف، كما كشف عنه السيد عرقاب.
وأضاف الوزير أن الديوان الوطني للبحوث الجيولوجية و المنجمية (ORGM) قد أعد دراسة أولية حول المشروع وسوف ينطلق الشروع في المرحلة العملية التي تتمثل في زيارة مواقع المناجم من طرف فريق من الخبراء من الوزارة، و دراسة، مع الوالي، خطة لإنجاح العملية وتفادي ما قد يعرقل المشروع.
وأكد السيد عرقاب تجنيد قطاعه لكل الوسائل لإنجاح المشروع الذي "سيوفر ثروة" تتمثل في المادة الأولية فلدسبات و "سيخلق مناصب عمل كثيرة لفائدة مواطني الولاية".