خنشلة: إبراز المآثر الإصلاحية والروح الوطنية في فكر الشيخ إبراهيم أبي اليقظان

وأكدت الدكتورة، مليكة قليل، أستاذة التاريخ القديم والمعاصر بجامعة الشهيد عباس لغرور بخنشلة خلال المحاضرة التي ألقتها بالمركز الثقافي الإسلامي الشيخ إبراهيم أبي اليقظان أن الشيخ "يعتبر واحدا من رواد الإعلام والفكر الإصلاحي في الجزائر ثلاثينيات القرن الماضي من خلال المقالات التي كان ينشرها بعديد الصحف الجزائرية التي كان لها صيت في ذلك الوقت"، مضيفة بأن الشيخ أبي اليقظان "حاول من خلال المقالات التي كتبها في جرائد وادي ميزاب و المغرب و البستان والنبراس والفرقان والنور والأمة وكذا جريدة المنتقد لصاحبها العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، الدفاع بشراسة عن الإسلام والوطن واللغة العربية ومحاربة ثلاثية الجهل و الفقر و التخلف التي اعتبرها عدوة كل إنسان".

كما تطرقت ذات الباحثة إلى الرؤية الإصلاحية عند المرحوم إبراهيم أبي اليقظان ودورها في نضج الفكر الثوري لدى الجزائريين في ظل اشتداد القمع الفرنسي لكل معالم الهوية الجزائرية خاصة اللغة العربية.

من جهته، دعا رفيق خليفي، أستاذ التاريخ بجامعة الشهيد عباس لغرور، القائمين على مؤسسة الشيخ أبي اليقظان إلى "طباعة أزيد من 60 كتابا تركهم الراحل في شكل مخطوطات حتى يتسنى للباحثين وطلبة الجامعات الاستفادة من الموروث الثقافي الذي تركه صاحب أول مطبعة عربية حديثة بالجزائر.

كما سلط الضوء على إسهامات أبي اليقظان في الدفاع عن القضية الفلسطينية معرجا على معالم التجديد في فكر الرجل الذي أكد بأنه ساهم من خلال المطبعة العربية التي اقتناها سنة 1931 في الانتقال بالإعلام الجزائري إلى مرحلة جديدة ساهمت في نشر الوعي لدى المجتمع إبان فترة الاستعمار الفرنسي.

وقبله كان الشيخ ناصر بوحجام، المشرف العام لمؤسسة أبي اليقظان، قد عدد في كلمته الافتتاحية للتظاهرة مناقب الشيخ إبراهيم أبي اليقظان الذي اعتبره أحد رموز الإعلام والفكر الإصلاحي بالجزائر، مشيرا إلى أن فكره وتراثه امتد إلى مختلف البلدان والأمصار.

كما تم بالمناسبة عرض مقتطفات من شريط وثائقي أنجزته مؤسسة الشيخ أبي اليقظان بالتنسيق مع مؤسسة ومضة للإعلام خلال الصائفة المنقضية وقامت بتصويره عبر 12مدينة بالجزائر وتونس وسلطنة عمان أبرزت فيه أهم إنجازات ذات الإعلامي من خلال شهادات حية قامت بتسجيلها مع 18شخصية لها علاقة بالرجل.

وقام محمد العلواني، مدير الثقافة و الفنون بولاية خنشلة، في ختام التظاهرة بتقديم مجموعة من الكتب القيمة كهدية لفائدة مؤسسة الشيخ أبي اليقظان نظير إسهاماتها في تنشيط المشهد الثقافي على المستويين الوطني والمحلي.

جدير بالذكر، أن مؤسسة أبي اليقظان قامت منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري بمناسبة الذكرى ال50 لوفاة الشيخ إبراهيم أبي اليقظان بتنظيم عديد التظاهرات والمعارض والمسابقات الفكرية كانت بدايتها بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة لتنتقل بعدها إلى وهران ومنها إلى قسنطينة ثم خنشلة لتتواصل يوم غد الأحد بولاية باتنة ويكون ختامها قبل نهاية الشهر الجاري بمدينة القرارة (غرداية) مسقط رأس الإعلامي المصلح.