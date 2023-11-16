الملتقى الدولي للطريقة الشيخية بغرداية يدعو إلى ترقية السياحة الروحية

غرداية - أوصى المشاركون في الملتقى الدولي للطريقة الشيخية في ختام أشغال طبعته السابعة اليوم الخميس بغرداية بأهمية ترقية السياحة الروحية.

وأبرز المتدخلون في توصياتهم أهمية السياحة الروحية ومساهمتها في تعزيز الدبلوماسية الدينية في الجزائر التي تزخر بكل مقومات السياحة الروحية التي تجعل منها وجهة سياحية عالمية لما تزخر به من زوايا ومعالم ومواقع دينية وتاريخية متنوعة.

وفي هذا الجانب تم التأكيد على أهمية الهياكل الدينية التي تتوفر عليها الجزائر باعتبارها موروثا دينيا ذي أبعاد ثقافية أيضا وضرورة المحافظة عليها لحماية الخصوصيات الدينية للمجتمع.

ودعت التوصيات كذلك إلى تجديد آليات الخطاب الديني مع المحافظة على أصوله ومنابعه مع توظيف التكنولوجيات الحديثة، واقتراح تأسيس منابر إعلامية تواكب الإعلام الرقمي المعاصر، وإنشاء مركز عالمي يختص في الدراسات الصوفية بما يخدم الحضارة الإسلامية والإنسانية معا.

وثمن المشاركون في الملتقى الدولي السابع للطريقة الشيخية جهود التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين جميع علماء المسلمين والدعاة وقادة الإرشاد الديني للعمل على توحيد الأمة ونشر العقيدة السليمة، ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وألقيت ضمن جلسات هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "السياحة الروحية ودورها في تقوية الدبلوماسية الدينية وانعكاساتها على القرارات المصيرية للأمة'' عدة مداخلات أكاديمية.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة يمينة حضري من جامعة غرداية في مداخلتها أن السياحة الروحية التي تشتهر بها الجزائر وعديد دول العالم تخلف أثرا نفسيا وروحيا لدى مختلف الشعوب بغض النظر عن منفعتها الإقتصادية.

وأشارت أن السياحة الروحية لها دور بارز في توحيد الشعوب وإرساء جسور التضامن والتعاون وتبادل الثقافات فيما بينهم، كما تساهم أيضا في ضمان موارد مالية واقتصادية من خلال استقطابها لأعداد هائلة من السياح.

وأبرزت في ذات الإطار أهمية إعادة الإعتبار للمعالم والمواقع الروحية والعمل على إعداد دليل مرجعي يتضمن نماذج من الرصيد الديني والثقافي للسكان، داعية في ذات الوقت إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة للترويج للسياحة الروحية في الجزائر.

وشكل هذا الملتقى فرصة لتعزيز روابط الأخوة بين أتباع الصوفية بصفة عامة وتقوية الدبلوماسية الدينية التي ترتكز على ثقافة محبة الآخر و الحكمة وفقا لما تدعو اليه تعليم الإسلام ورسالة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم)، حسب المنظمين.

وبرأي عديد المشاركين، فإن هذا اللقاء كان مناسبة هامة لإحياء منهج الطريقة الشيخية، وبحث أهميتها في المشهد الروحي الجزائري واستكشاف مساهمة شخصياتها الروحية في إشعاع مبادئها ونشر قيم المحبة والتسامح.

للتذكير فقد شاركت ثلة من علماء الأمة و المريدين للصوفية وأتباع الطريقة الشيخية في الطبعة السابعة من الملتقى الدولي للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر و إفريقيا و أوروبا وعموم العالم التي جرت أشغالها على مدار يومين بجامعة غرداية.

هذه النسخة السابعة من هذه التظاهرة للطريقة الشيخية التي نظمتها زاوية الشيخ سيدي الحاج بن بحوص بمتليلي برعاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف شكلت وقفة تقدير ووفاء لفكر أحد أعلام الطريقة الشيخية وهو العلامة سماحة الشيخ سيدي أمعمر أبو العالية البوبكري الذي اختير نموذجا.