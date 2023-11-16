أدرار : توزيع أكثر من 500 مقرر استفادة من السكن بمختلف الصيغ

أدرار - تم اليوم الخميس بولاية أدرار توزيع ما لا يقل عن 507 مقرر استفادة من السكن بمختلف صيغه، حسبما علم اليوم لدى مصالح الولاية.

وشملت هذه العملية التي جرت بقاعة المحاضرات بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية والمستفيدين، تسليم 146 مقرر استفادة من السكن الترقوي المدعم و211 مقرر إعانة موجهة للسكن الريفي و150 مقرر إعانة مالية أخرى مخصصة للتجزئات الاجتماعية، كما أوضح مدير السكن لولاية أدرار إبراهيم عزوز.

وأعرب عدد من المستفيدين اقتربت منهم وأج عن فرحتهم الكبيرة بهذه العملية التي انتظروها بفارغ الصبر، مبدين أملهم في استفادة باقي طالبي السكن في مختلف البرامج.

كما تم بهذه المناسبة تسليم عقد ملكية عقارية لمؤسسة اتصالات الجزائر بأدرار من طرف الوكالة الولائية للتنظيم الحضري والتسيير العقاري.

وفي سياق ذي صلة، أشرف والي أدرار العربي بهلول على وضع حجر الأساس لإنجاز 60 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل'' فضلا عن إطلاق مشروع لإنجاز 206 وحدة من السكن الترقوي الحر.