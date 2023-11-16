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المدية : فتح شطر الطريق السيار شمال-جنوب، بوغزول-الجلفة أمام حركة المرور

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 12:51     الفئـة : جهـوي

المدية - إنتهت أشغال شطر الطريق الرابط بين بوغزوول (المدية) والحدود الشمالية لولاية الجلفة و صار جاهزا للإستعمال و لقد إفتتح أمام حركة المرور، حسبما لوحظ يوم الخميس.

و يمتد هذا الشطر من الطريق على مسافة 5ر7 كلم, الذي يشكل آخر محور من الطريق السيار شمال-جنوب العابر لولايتي البليدة والمدية, على مسافة 117 كلم و يربط منطقة بوغزول (جنوب المدية) بالجهة الشمالية لولاية الجلفة.

و لقد أشرف أمس الأربعاء والي المدية, جهيد موس على افتتاح هذا الشطر الجديد من الطريق السيار شمال -جنوب, الذي أسندت أشغاله لمجموعة من المؤسسات الجزائرية, علما انه يعبر ولاية المدية على مسافة 107 كلم و يعتبر "العمود الفقري" لشبكة الطرقات الوطنية.

و أكد الوالي جهيد موس أن دخول هذا الشطر من الطريق حيز الخدمة "سيساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة بأكملها", مشيرا أن هذا الإنجاز من شانه "إعطاء دفع كبير لمناطق واسعة من البلاد, سيما مناطق الجنوب, موازاة مع ربح وقت ثمين بالنسبة لسائقي السيارات وكل المستخدمين الذي يسلكون الطريق السيار شمال-جنوب".

و أفاد الوالي بتخصيص السلطات العمومية لغلاف مالي "معتبر" مقدر بأكثر من 44 مليار دج لانجاز ازدواجية الطريق البرواقية - بوغزول على مسافة 67 كلم, ما يعكس, حسبه "الأهمية التي توليها الدولة لتطوير وعصرنة الشبكة الوطنية للطرقات".

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 12:56
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المدية : فتح شطر الطريق السيار شمال-جنوب، بوغزول-الجلفة أمام حركة المرور
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 12:51     الفئـة : جهـوي   شارك

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