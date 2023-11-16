المدية : فتح شطر الطريق السيار شمال-جنوب، بوغزول-الجلفة أمام حركة المرور

المدية - إنتهت أشغال شطر الطريق الرابط بين بوغزوول (المدية) والحدود الشمالية لولاية الجلفة و صار جاهزا للإستعمال و لقد إفتتح أمام حركة المرور، حسبما لوحظ يوم الخميس.

و يمتد هذا الشطر من الطريق على مسافة 5ر7 كلم, الذي يشكل آخر محور من الطريق السيار شمال-جنوب العابر لولايتي البليدة والمدية, على مسافة 117 كلم و يربط منطقة بوغزول (جنوب المدية) بالجهة الشمالية لولاية الجلفة.

و لقد أشرف أمس الأربعاء والي المدية, جهيد موس على افتتاح هذا الشطر الجديد من الطريق السيار شمال -جنوب, الذي أسندت أشغاله لمجموعة من المؤسسات الجزائرية, علما انه يعبر ولاية المدية على مسافة 107 كلم و يعتبر "العمود الفقري" لشبكة الطرقات الوطنية.