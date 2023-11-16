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"إسترجاع الحق الفلسطيني وتحدي المشروع الصهيوني "محور ندوة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 09:44     الفئـة : جهـوي
&quot;إسترجاع الحق الفلسطيني وتحدي المشروع الصهيوني &quot;محور ندوة بالجزائر العاصمة

الجزائر - شكل موضوع "إسترجاع الحق الفلسطيني وتحدي المشروع الصهيوني" محور ندوة، نظمت مساء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وذلك تزامنا مع الذكرى 35 لإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر.

و في كلمة له بالمناسبة, أكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الحفيظ ميلاط أن "الجزائر قبلة الأحرار ومكة الثوار و منذ استرجاع السيادة الوطنية, معروفة بمواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها على رأسها القضية الفلسطينية", وهو ما يثبته "إعلان دولة فلسطين الذي تم بالجزائر في 15 نوفمبر 1988".

كما اعتبر تاريخ عملية المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر 2023 "بداية انهيار وزوال الكيان الصهيوني الغاصب", مشيرا إلى أنه "كيان يقوم على أوهام إعلامية تلاشت مع العمل البطولي للمقاومة في غزة وفي فلسطين كاملة".

في ذات السياق, أشاد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "بموقف الجزائر الثابت مع الشعب الفلسطيني الصامد".

من جانبه, حث رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم "النخبة والطلبة الجزائريين على نسج وتفعيل علاقات مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي" لأجل "صناعة رأي عام عالمي يكسر هذه +البرمجة الخاطئة+ للتزييف وتحريف الحقائق بتبرئة الكيان المحتل و بالمقابل شيطنة الشعب الفلسطيني والمقاومة".

بدوره, أشاد سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز أبو عيطة ب "موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية", مستنكرا "الصمت الدولي أمام الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

آخر تعديل على الخميس, 16 نوفمبر 2023 10:56
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"إسترجاع الحق الفلسطيني وتحدي المشروع الصهيوني "محور ندوة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 09:44     الفئـة : جهـوي   شارك

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