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مجلس الوزراء يوافق على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف- بشار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 21:28     الفئـة : جهـوي
مجلس الوزراء يوافق على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف- بشار

الجزائر - وافق مجلس الوزراء, المنعقد اليوم الثلاثاء, تحت رئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين تندوف وبشار, مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان: "وافق مجلس الوزراء على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار, مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف), وشركتي كوسيدار وسي ار سي سي CRCC الصينية".

كما شدد الرئيس, على ضرورة تقليص آجال المشروع, مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية, "لمواصلة تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني".

وخلال نفس الاجتماع, وافق مجلس الوزراء أيضا على صفقة إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمدن بشار والعبادلة والقنادسة (ولاية بشار), حسب البيان.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 21:47
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مجلس الوزراء يوافق على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف- بشار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 21:28     الفئـة : جهـوي   شارك

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