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تلمسان : وفد من أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة يزور المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 17:46     الفئـة : جهـوي
تلمسان : وفد من أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة يزور المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

تلمسان- قام وفد رفيع المستوى من أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة "عبد المجيد مزيان" ببلدية شتوان بولاية تلمسان.

وقد حظي الوفد الذي ترأسه نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة السيد غونغ وايبنغ وأعضاء من ذات الأكاديمية باستقبال من طرف إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطت الولائية والمدير العام للمدرسة.

وقدم السيد غونغ وايبنغ بالمناسبة محاضرة حول "حوكمة الأمن الحضري العام بالصين" لفائدة طلبة المدرسة تطرق فيها إلى عدة محاور تخص السلامة العامة الحضرية بجمهورية الصين الشعبية والتوسع الحضري الآمن والسريع في هذا البلد والتقنيات المعتمدة لتفادي مختلف الأخطار الحضرية كانفجارات الغاز والفيضانات فضلا عن تسيير الطرقات لتفادي الازدحام المروري وغيرها من المواضيع المتعلقة بالأمن الحضري.

وأكد نفس المتحدث بعد تطرقه إلى تاريخ العلاقات الجزائرية الصينية على مواصلة الجهود لتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها.

ومن جهته أشار والي تلمسان يوسف بشلاوي في كلمته بالمناسبة الى التعاون الثنائي بين الجزائر والصين في مختلف المجالات منها التكنولوجيا والحوكمة داعيا إلى إقامة توأمة بين مدينة تلمسان وإحدى المدن الصينية خاصة في مجال الزراعة والصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 18:42
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تلمسان : وفد من أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة يزور المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 17:46     الفئـة : جهـوي   شارك

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