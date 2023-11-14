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انطلاق فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول شعبتي زيت الزيتون والعسل بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 14:56     الفئـة : جهـوي
انطلاق فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول شعبتي زيت الزيتون والعسل بالجزائر العاصمة

الجزائر- تم ، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق أبواب مفتوحة حول شعبتي زيت الزيتون والعسل، المنظمة من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى غاية الخميس المقبل.

وأشرف على مراسم افتتاح هذه التظاهرة، التي تعتبر فرصة تجمع التجار والمهنيين والمصدرين في مجال الزيتون والعسل لعرض مختلف منتجاتهم، من قبل رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس ورئيس لجنة ترقية المهارات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رابح شارف، بحضور ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.

ويجرى تنظيم الحدث، المنظم تحت شعار، "زيت الزيتون الجزائري جودة تطرق أبواب التصدير"، بمشاركة ازيد من 15 عارضا بغرض الترويج لهذين الشعبتين والتعريف بمنتوجاتهما المتنوعة على غرار زيت الزيتون البكر و البكر الرفيع، وانواع عديدة من العسل  على غرار عسل البرتقال والازهار، وكذا أنواع أخرى مفيدة في مختلف العلاجات.

وفي تصريح للصحافة على هامش الحدث، أوضح السيد شارف ان الهدف من التظاهرة هو "ابراز المنتوجات الجزائرية لهذين الشعبتين والترويج لها محليا و دوليا"، مبرزا انها ستسمح أيضا من "معرفة المنتجين والناشطين في هذا المجال وكذا التعريف بخطوات التصدير والتسهيلات الجمركية الموجودة في صالحهم".

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول شعبتي زيت الزيتون والعسل بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نوفمبر 2023 14:56     الفئـة : جهـوي   شارك

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