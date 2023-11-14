الشركة الوطنية للتأمين : الشروع قريبا في رقمنة مسار الزبون عبر تطبيق إلكتروني جديد

و أبرز السيد بن ميسية في تصريح ل /وأج على هامش لقاء انتظم بوهران بمناسبة الذكرى ال 60 لاعتماد الشركة الوطنية للتأمين ان هذا التطبيق الجديد الخاص بتامين السيارات سيسمح "بالتعاقد مباشرة دون ان يعود الزبون الى اي وكالة و التصريح بالأضرار ومتابعة ملفاته عن بعد".

و أضاف ان "الشركة الوطنية للتامين بصدد التحضير لخدمات جديدة عن بعد باستعمال التكنولوجيا التي تنتجها شركات وطنية وأخرى ناشئة"، معتبرا في ذات السياق الشركة الوطنية للتأمين "شركة رائدة في مجال الابتكار".

و ذكر بان الشركة حققت خلال العام المنصرم رقم اعمال قارب 30 مليار دج فيما بلغت قيمة التعويضات خلال نفس الفترة اكثر من 14 مليار دج، مضيفا بان "الشركة الوطنية للتامين تضم حاليا 2 مليون مؤمن على المستوي الوطني".

و أشار السيد بن ميسية الى أن "الشركة الوطنية للتامين تضم حاليا 540 وكالة وزهاء 340 مكتب خدمات بنكية ونطمح الى بلوغ 1.000 نقطة ما بين وكالة ومكتب خدمات بنكية في آفاق 2024 وذلك بهدف التقرب اكثر من الزبائن والمتعاملين مع تقديم خدمات تأمينية ذات نوعية".