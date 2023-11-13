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عنابة: وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف على مراسم توقيع 17 اتفاقية مع شركاء القطاع بالولاية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 19:17     الفئـة : جهـوي
عنابة: وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف على مراسم توقيع 17 اتفاقية مع شركاء القطاع بالولاية

عنابة - أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الاثنين بعنابة على مراسم التوقيع على 17 اتفاقية تجمع قطاعه بشركائه في عديد مجالات النشاط بالولاية.

و تنص الاتفاقيات التي شملت قطاعات الصناعة و السياحة والخدمات والنقل والأشغال الكبرى والري، على فتح فرص للتمهين والتأهيل المهني لفائدة المتربصين بهياكل التكوين بولاية عنابة و ذلك خلال السنة التكوينية 2023-2024 تتقدمهم فرص للتمهين بمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب و مؤسسة "فيروفيال" لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها وذلك بأكثر من 500 منصب تمهيني.

كما أشرف الوزير من جهة أخرى على مراسم التسليم الرمزي لعقود عمل لفائدة مجموعة من خريجي هياكل قطاع التكوين والتعليم المهنيين في النشاطات المرتبطة بالسياحة والخدمات الفندقية .

وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين قد ترأس خلال زيارته لولاية عنابة أشغال يوم مفتوح حول تخصصات التكوين المهني عبر المنصة الرقمية " تسيير " التي تم إطلاقها في إطار التحول الرقمي الذي ينتهجه القطاع .

وتم خلال هذا اللقاء التفاعلي الذي انتظم بمقر ولاية عنابة وتم نقله عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد عبر مختلف مديريات التكوين و التعليم المهنيين لولايات الوطن شرح إستراتيجية الرقمنة التي ينتهجها القطاع والتي تعتمد كما أشار السيد ميرابي على "حوكمة شفافة أساسها بيانات تعكس الأداء الفعلي للقطاع بالإضافة إلى توفير الإمكانيات لإطلاق الخدمات الرقمية و إعداد التطبيقات ورقمنة وتحيين الخدمات البيداغوجية التكوينية" .

وتم في إطار هذه الإستراتيجية ـ كما أضاف الوزيرـ بعث المنصة الرقمية " تسيير" التي تعنى بالجوانب المرتبطة بالتسيير الإداري و المالي او البيداغوجي للمؤسسات التكوينية وتمثل وسيلة تواصل مع مختلف الشركاء بقطاعات النشاط قصد مواكبة احتياجاتهم من اليد العاملة المؤهلة .

كما زار الوزير  بالمناسبة ورشات تكوين المتمهنين بكل مركب سيدار الحجار للحديد و الصلب و مؤسسة فيروفيال لصناعة معدات السكة الحديدية و تجهيزاتها اللتين تستقبلان أزيد من 500 متمهن سنويا للتكوين في المهن الصناعية على وجه الخصوص.

آخر تعديل على الإثنين, 13 نوفمبر 2023 19:23
كلـمات مفتـاحيــة :
عنابة: وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف على مراسم توقيع 17 اتفاقية مع شركاء القطاع بالولاية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 19:17     الفئـة : جهـوي   شارك

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