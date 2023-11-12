عنابة : تدشين منفذ للطريق السيار شرق-غرب

عنابة ـ تم يوم السبت بولاية عنابة تدشين منفذ للطريق السيار شرق ـ غرب و ذلك بحضور السلطات المحلية ومسؤولين تنفيذيين و كذا مسؤولي مؤسسات الإنجاز.

و أنجز منفذ الطريق السيار شرق ـ غرب بولاية عنابة انطلاقا من محور الدوران رقم 5 ببلدية عين الباردة وذلك على بعد 30 كلم عن عاصمة الولاية.

و خلال مراسم التدشين, ذكر رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، عبد القادر جلاوي, بأهمية هذا المنفذ الذي يمثل ـ حسبه ـ مكسبا لمستعملي الطريق السيار شرق ـ غرب الوافدين الى ولاية عنابة والمتنقلين منها, موضحا بأن خارطة الطرقات للجهة الجنوبية الغربية للولاية ستتدعم مستقبلا بتجسيد مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 21 الذي يربط الولاية بمنفذ الطريق السيار شرق ـ غرب.

و كان مستعملو الطريق السيار شرق ـ غرب الوافدين إلى ولاية عنابة والمتنقلين منها يستغلون منفذ بلدية الذرعان بولاية الطارف لبلوغ الطريق السيار شرق-غرب, كما تم التذكير به.