مناجم: وضع الحجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببجاية

بجاية - أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم السبت ببجاية، على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة باميزور.

و يهدف هذا المشروع، الذي هو ثمرة شراكة جزائرية-أسترالية، إلى استغلال منجم يحتوي على احتياطي قدره 34 مليون طن، مع استخراج 2 مليون طن من المعادن الخام سنويا لإنتاج 170 ألف طن من مركز الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص.

وشدد الوزير، في كلمة له بمناسبة هذا الحفل، على أهمية هذا المشروع الذي "يساعد على تعزيز ورفع القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني".

وأكد أن ذلك يتم "مع الاهتمام الشديد باحترام الجانب البيئي مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة". وبالتالي، فإن التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المشروع تتيح، حسب الوزير، "الشروع في الاشغال بكل ما يلزم من امن واحترام للبيئة، وذلك بفضل التزام الفاعلين والمراقبة المنتظمة للامتثال لمعايير السلامة والبيئة" وذلك من إعداد المنجم إلى غاية الاستغلال.

وفيما يتعلق بالوظائف التي سيتم إنشاؤها من خلال المشروع، قال السيد عرقاب أن الخطة التي وضعت تتضمن استحداث 800 منصب شغل مباشر وحوالي 4000 منصب شغل غير مباشر مع "إعطاء الأولوية لتكوين وتوظيف شباب المنطقة".

كما أكد الوزير على تثمين المنتجات المنجمية محليا وإنشاء وحدات التحويل لخلق قيمة مضافة قوية.

وأشار المسؤول الأول عن المناجم أيضا إلى الندوة التي نظمتها قبل شهر ببجاية كل من الوزارة والولاية على مستوي جامعة عبد الرحمان ميرة، بمشاركة العديد من الخبراء والأطباء والطلبة وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف أن هذا اللقاء مكن من تسليط الضوء على الخبرات والمداخلات التي ترجمت إلى توصيات "تؤخذ بعين الاعتبار في عملية إعداد واستغلال المنجم".

من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام للمجمع العمومي سوناريم، محمد صخر حرامي، أن هذا المشروع المقرر أن تبدأ مرحلة استغلاله في غضون عامين، يشكل "نموذجا في مجال الاستغلال المنجمي بالمعايير الدولية".

وسيقوم هذا المنجم بتزويد مصنع الغزوات (تلمسان) في إطار تنمية الموارد المنجمية الوطنية، حسب السيد حرامي، مضيفا أن المشروع سيمكن من تصدير المنتجات المنجمية عندما يكون هناك فائض في الإنتاج من أجل خلق مداخيل جديدة بالعملة الأجنبية للدولة.

من جانبه، رحب الرئيس المدير العام لشركة التعدين الأسترالية "تيرامين"، شريك سوناريم في هذا المشروع، فنغ تشينغ، بالتعاون مع السلطات الجزائرية لإنجاز هذا المشروع.

وأكد أن الشركة الأسترالية ستوفر أحدث التقنيات في قطاع المناجم بالجزائر.

للتذكير أن الحفل جرى بحضور والي بجاية و رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM) والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية (ENOF) ومديرة الشركة المشتركة الجزائرية-الاسترالية (WMZ)، المكلفة بانجاز هذا المشروع، واطارات من وزارة وقطاع المناجم.