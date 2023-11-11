حرائق الغابات: اتلاف اكثر من 41 الف هكتار إلى غاية 31 اكتوبر الماضي

الجزائر - تسببت الحرائق المسجلة خلال العام الجاري 2023 في إتلاف أكثر من 41 ألف هكتار من المساحات الغابية في الجزائر, حسبما كشف عنه, يوم السبت بالجزائر العاصمة, المدير العام للغابات, جمال طواهرية.

وأوضح السيد طواهرية في تصريحات صحفية على هامش أشغال اجتماع اطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية, أنه تم احصاء مساحة تقدر ب 41 ألف هكتار موزعة على37 ولاية تضررت جراء الحرائق المسجلة في الفترة من 1 يونيو إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

ولفت المسؤول إلى أن الجزائر شهدت درجات حرارة قصوى تعدت 55 درجة الصيف الماضي, خاصة في شهر يوليو الذي تم تسجيل فيه اتلاف أكثر من 24 الف هكتار, خاصة في ولايات بومرداس, وتيزي وزو, وبجاية, وسكيكدة.

وتشمل المساحات المتضررة من الحرائق 4ر11 ألف هكتار من الغابات و 9ر10 ألف هكتار من المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة, و10 الاف هكتار من الأدغال, و 9 الاف هكتار من الاحراش, حسب المدير العام الذي ابرز بأن أغلبية الحرائق عرفت انطلاقها من المناطق المغروسة بالأشجار المثمرة وبعض المناطق الجبلية.

وفي هذا السياق, ثمن السيد طواهرية النجاح الذي عرفته استراتيجية التحكم في هذه الحرائق, وذلك بفضل المشاركة "الفعالة" والقوية" لجميع الأطراف, وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي سخر كل الوسائل الموجهة لمكافحة حرائق الغابات من طائرات ومروحيات, والحماية المدنية والمجتمع المدني, فضلا عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الفضائية الجزائرية.

وسمحت التدابير المتخذة من طرف القطاع, بإخماد تلك الحرائق حين اندلاعها وتجنب انتشارها والتحكم الكلي فيها في ظرف قياسي, يضيف المدير العام.

ووفقا لعرض تم تقديمه خلال اجتماع إطارات القطاع, فإن برنامج حماية الغابات من الحرائق استفاد من مبلغ إجمالي يقدر ب 237ر19 مليار دج خلال السنوات الثلاث الأخيرة.